【移交逃犯】立法會綜合大樓公眾服務今早逐步恢復

《經濟通通訊社２４日專訊》立法會秘書處宣布，立法會綜合大樓所有導賞團及公眾服務（

包括公共申訴辦事處的服務，以及立法會圖書館、檔案館和兒童學習室的參觀活動）今日上午逐

步恢復正常運作。

立法會秘書處上周五（２１日）公布，由於金鐘一帶有大量人群聚集，夏愨道被堵塞導至交

通受阻，立法會下午所有會議已取消，而立法會行政管理委員會已同意立法會的所有公眾服務由

當日下午２時起暫停，直至另行通知。（ｃｌ）（ｚｚ）

