《經濟通通訊社２４日專訊》立法會秘書處宣布，立法會綜合大樓所有導賞團及公眾服務（
包括公共申訴辦事處的服務，以及立法會圖書館、檔案館和兒童學習室的參觀活動）今日上午逐
步恢復正常運作。
立法會秘書處上周五（２１日）公布，由於金鐘一帶有大量人群聚集，夏愨道被堵塞導至交
通受阻，立法會下午所有會議已取消，而立法會行政管理委員會已同意立法會的所有公眾服務由
當日下午２時起暫停，直至另行通知。（ｃｌ）（ｚｚ）
24/06/2019 10:08
【移交逃犯】立法會綜合大樓公眾服務今早逐步恢復
《經濟通通訊社２４日專訊》立法會秘書處宣布，立法會綜合大樓所有導賞團及公眾服務（
包括公共申訴辦事處的服務，以及立法會圖書館、檔案館和兒童學習室的參觀活動）今日上午逐
步恢復正常運作。
立法會秘書處上周五（２１日）公布，由於金鐘一帶有大量人群聚集，夏愨道被堵塞導至交
通受阻，立法會下午所有會議已取消，而立法會行政管理委員會已同意立法會的所有公眾服務由
當日下午２時起暫停，直至另行通知。（ｃｌ）（ｚｚ）
|國際動態24/06/2019
美推中東和平方案 經濟掛帥離地
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】想贏到盡？小心輸掉整個香港！
|生財有道21/06/2019
長榮罷工 一文睇哂旅遊保險包唔包
|生財有道21/06/2019
【嚟緊炒D乜】資金或進入樓市利好地產股 新地短期博上歷史高位
|生財有道21/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：傳統收息股仍較吸引
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】無人機引發油價飆升 為「減息大計」侵侵要忍?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰