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24/06/2019 10:53

【本港經濟】投資推廣署傅仲森出訪歐洲五天，宣傳香港營商優勢

　　《經濟通通訊社２４日專訊》投資推廣署署長傅仲森今日起出訪歐洲五天，包括德國慕尼黑
和法蘭克福、愛爾蘭都將柏林、盧森堡，以及荷蘭馬斯特里赫特和海牙，宣傳香港營商優勢。
　　傅仲森與當地不同界別領袖會面，包括創業投資基金單位、金融科技、基因數據、醫療科技
、航空、人工智能公司、共用工作空間和企業加速器、當地投資推廣機構及商會。他亦會於都柏
林出席由Ｉｓｈｋａ主辦的Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ並作演講，
宣傳香港是亞洲飛機租賃樞紐及相關稅務優惠。（ｋｙ）

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