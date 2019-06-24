【港鐵頭痕】馬時亨：兩鐵合併及高鐵通車難忘，「沙中線係污點」

《經濟通通訊社２４日專訊》港鐵（０００６６）主席馬時亨尚有六日便退任，他出席傳媒

茶聚總結任內表現時，提到在任時最難忘的是的是２００７年兩鐵合併及２０１４年高鐵開通，

而被多次揭發工程問題的沙中線「可以話係缺點，甚至係污點」。

馬時亨透露，起初並沒有打算短期內解決九鐵及地鐵合併方案，惟後來九鐵管理層「兵變」

，由時任行政長官曾蔭權要求解決問題，才有最終兩鐵合併的方案。

另外，他又提到２０１４年至２０１８年建設香港段高鐵時，「問題係多到你唔相信」。他

直言，曾經與時任運輸及房屋局局長張炳良建議以招標方式決定高鐵的營運商，不過遭政府拒絕

建議。

然而，他指仍然樂於接手處理高鐵相關工作，因可有助香港連接中國國家高鐵網絡。對於香

港高鐵段「一地兩檢」引起極大爭議，他回應指若沒有「一地兩檢」，高鐵只是比較快的直通車

，而他認為只要對市民有好處就值得去做，現時高鐵開通超過８個月，仍未見有大問題。

馬時亨表示，沒有人想看到沙中線工程問題發生，當時亦令到公司同事士氣低落，曾在報章

上看到有員工撰文指不想承認為港鐵職員，令他「聽完好唔開心」。

對於港鐵西港島延線、南港島線、何文田延線、高鐵和沙中線均在０９至１１年期間動工，

他形容為「消化不良」。他回應指，「我唔係卸膊」，但部分決策是他離開董事局後才有定案，

因此他呼籲未來若政府再有同樣要求時，港鐵同事應該「小心啲」。（ｋｙ）

