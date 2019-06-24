【企業盈喜】李寧（２３３１）料中期純利增加逾４﹒４億人民幣

《經濟通通訊社２４日專訊》李寧（０２３３１）預期截至２０１９年６月底止六個月，純

利較去年同期的２﹒６９億元（人民幣．下同）將錄得增加，增加不少於４﹒４億元。業績改善

主要由於較去年同期，持續經營業務的利潤增加不少於２﹒４億元或９０％。經營淨利潤增加是

由於收入增長超過３０％以及經營利潤率持續改善；及一次性非經營性利潤（主要來自投資收益

）不少於２億元，是由於分佔聯營公司非經營性利潤大幅增加及其他非經營性特殊項目所致。（

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