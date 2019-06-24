《再戰明天》日本央行公布會議記錄；美國公布６月消費者信心指數

《經濟通通訊社２４日專訊》明早（２５日），日本央行公布會議記錄；美國公布經濟諮詢

委員會消費者信心指數。



＊日本央行公布會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布４月２４和２５日貨幣

政策會議的會議記錄。

明午３：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在意大利銀行聯合會主辦的一場會議上發表講

話。３：０５ｐｍ，澳洲央行助理總裁布洛克在央行支付會議上就「澳洲支付體系現代化」發表

講話。

明晚８：４５ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯在Ｏｐｅｎ Ｆｉｎａｎｃｅ ＮＹＣ和彭博主

辦的論壇上致歡迎辭。



＊美公布經濟諮詢委員會消費者信心指數＊



在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布５月貿易收支，料貿赤由３５１億元擴闊至

３６６億元；進口年率跌幅料由５﹒５％收窄至５％；年率跌幅料由２﹒６％擴闊至４﹒４％。

明晚９：００ｐｍ，美國公布４月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數

（未經季節調整），料由２１４﹒０９升上２１５﹒６；標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０

大城市房價指數（經季節調整）月率料由０﹒０９％升上０﹒１％。美國４月ＦＨＦＡ房價指數

月率料由０﹒１升上０﹒２％。

１０：００ｐｍ，美國公布５月新屋銷售，料由６７﹒３萬上升至６８﹒５萬。美國５月新

屋銷售月率料由下滑６﹒９％升上１﹒８％。６月經濟諮詢委員會消費者信心指數料由

１３４﹒１回落至１３１。



＊電訊數碼派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：希瑪眼科（０３３０９）和瑞港建設（０６８１６）等。

派業績的公司有：莊士中國（００２９８）、慕詩國際（００１３０）、電訊數碼控股

（０６０３３）和盈信控股（０００１５）等。（ｈｏ）

