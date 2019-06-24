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24/06/2019 10:20

【本港樓市】新地「御半山ＩＩ期」原價加推，折實均呎１﹒６萬元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新地（０００１６）屯門新盤「御半山ＩＩ期」目前已沽出
１２０伙，佔推售量逾９成，發展商昨日宣布原價加推價單第３號，涉及共６８伙，折實平均呎
價為１６０６６元。
　　新地代理總經理張卓秀敏表示，「御半山發展項目」屬屯門市區地標式過千伙大型純住宅項
目，第一及二期已累售逾半，集團看好項目的策略性位置、樓宇質素及交通便捷等各方面的優勢
，因此不會採取促銷的態度推盤，但向隅者眾，為回應需求限量加推１８伙，於本周三以先到先
得形式發售。（ｋｙ）

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