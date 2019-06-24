【企業盈喜】安寧控股（１２８）料六個月業績扭虧為盈

《經濟通通訊社２４日專訊》安寧控股（００１２８）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月業績將錄得大幅度轉虧為盈，主要由於期內全球證券市場大幅反彈以致公司的投資組合錄得已

變現及未變現收益淨額約５１００萬元。

公司指，截至今年５月底止五個月錄得盈利約３５００萬元，而截至去年６月底止六個月則

錄得公司股東應佔虧損１８００萬元。（ｋｉ）

