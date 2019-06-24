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24/06/2019 17:48

任志剛：時刻警惕有投機者興波作浪，籲金融界團結應對金融形勢

　　《經濟通通訊社２４日專訊》金管局前總裁、行政會議成員任志剛表示，環球地緣政治局勢
緊張、中美貿易磨擦加劇，加上本港近期發展出現令人擔心的情況。他呼籲金融界團結一致，緊
守崗位，做好金融服務經濟工作，以及扮演好香港作為國際金融中心的角色。
　　任志剛指，深信本港的貨幣金融制度基礎穩健，大家要保持信心，並要時刻警惕，有投機者
興波作浪，混水摸魚，損害國際投資者以及本地市民對本港貨幣金融制度的信心，期望金融界謹
慎應對。（ｓｋ）

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