【企業盈警】世紀金花料全年將盈轉虧，錄得２﹒６２億元人幣虧損

《經濟通通訊社２４日專訊》世紀金花（００１６２）發盈警，預期截至今年三月底止業績

將盈轉虧，錄得２﹒６２億元人民幣虧損。

公司指，盈轉虧主要由於內地經濟增長放緩以及周邊購物中心和網上零售店鋪產生之市場競

爭加劇，導致計提商譽減值約１﹒９５億元人民幣，但該減值屬非現金性質，對集團現金流量及

業務營運將不會產生重大影響。另外，由於新開購物中心及電子商務渠道引起業務分散，營業額

因中國零售市場放緩而減少約９％。（ｓｋ）

