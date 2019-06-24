【企業盈警】東岳集團（１８９）料中期純利或按年下跌

《經濟通通訊社２４日專訊》東岳集團（００１８９）公布，截至今年５月３１日止五個月

的公司擁有人應佔淨溢利與去年同期相比，已減少約２５％至３０％，以及按照該項資料，預期

集團截至今年６月３０日止六個月的應佔淨溢利，按年亦可能錄得下跌。

公司解釋，業績倒退主要原因是集團主要產品的平均市價與去年同期相比有所下跌，導致集

團於相關期間的收入及毛利率下跌。

東岳預料年度業績將於今年８月底前公布。（ｂｎ）

