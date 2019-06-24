《小傳日記》Ｇ２０峰會將至，魚缸有力向上試？

《小傳日記》Ｇ２０集團峰會將會喺今個星期四（２７日）舉行，國家主席習大大（習近平

）同埋花旗國總統侵侵（特朗普）將會坐埋一齊「傾吓計」，但「孖屐」都唔知會傾成點，所以

都係以觀望為主。香江今朝低開７３點報２８４００後，一度最多插水１１５點，低見

２８３５８點。

不過，本地同神州磚頭佬都有返ｄ鑊氣，但魚缸最多只係升咗１６０點，高見２８６３４點

，最終埋單升幅縮水至３９點，收報２８５１３，破５０天線（２８４４８點），但百天線（２

８５３５點）就得而復失。主板成交６９７﹒８２億銀，較上日減逾４１巴仙。國貨佬指數報１

０９５２，升３１點或唔夠半巴仙。

Ａ場方面，上證綜指報３００８，升６點。深成指收報９２１２，跌２點。兩市全日成交

４９５０億銀人仔，比上日大減兩成。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）遭晨星下調「他屐」，由８１﹒１８銀降至

７８﹒４銀，評級維持「掃貨」，該股全日走低近半巴仙，報６４﹒５５銀。生發發

（００３８８）走低４毫子，報２７６﹒４銀。ＱＱ（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ宣布

，分拆子公司Ｐｒｏｓｕｓ喺荷蘭上市嘅Ｐｌａｎ將延遲至９月進行，該股全日升近半巴仙，報

３５５﹒８銀。中移動（００９４１）跌約１巴仙，報７０﹒４５銀。ＡＩＡ（０１２９９）升

一毫半子，報８２﹒８５銀。



＊中燃氣放榜股價高位闖，缸友撐醫藥中生大飛躍＊



神州燃氣（００３８４）派咗成績表，純利有８２﹒２４億銀，按年踢高近３５巴仙，加上

高佬同富瑞都唱好，高佬升「他屐」到３２﹒８銀，維持「買貨」評級，富瑞就升「他屐」到

２５﹒７５銀，評級亦升到「揸貨」，該股全日踢高近６巴仙，報２９﹒５銀，係表現最佳國貨

佬！新奧能源（０２６８８）起哄近３巴仙，報７５﹒５５銀。北控（００３９２）亦撐實升近

２巴仙，報４０﹒３５銀。不過，昆能（００１３５）就輕微縮水近半巴仙，報６﹒９１銀。

醫藥佬今日普遍有缸友力撐，仲掃咗唔少貨，中生製藥（０１１７７）狂踩油升逾２巴仙，

報７﹒８５銀，曾經高見８﹒０４銀，破咗２５０天線（７﹒８２４銀）。康哲藥業

（００８６７）叉足電，全日升近６巴仙，報７﹒８５銀。潤藥（０３３２０）踢高逾１巴仙，

報８﹒８４銀。石藥（０１０９３）有力撐升近１巴仙，報１２﹒３２銀。藥明康德

（０２３５９）起哄近半巴仙，報６５﹒８銀。



＊新政策出台招大灣人才，物管好生性雅生活堅勁＊



神州廣東財政廳上星期六（２２日）公布，境外缸友喺珠三角９個城市交嘅個人所得稅，上

限一成半，而超過以上應納稅額嘅稅款，將會獲大灣區９個城市嘅阿爺提供稅務補貼，吸納人才

咁話，所以今日大灣區概念佬先有啲起色。時代神州（０１２３３）上升近３巴仙，報

１４﹒２６銀。深圳國際（００１５２）起哄逾半巴仙，報１４﹒８２銀。粵投（００２７０）

有力撐升逾１巴仙，報１５﹒９２銀。神州磚造佬方面，雅居樂（０３３８３）高逾２巴仙，報

１０﹒４４銀。龍光地產（０３３８０）撐起近１巴仙，報１２﹒３２銀。

魚缸今日表現反覆，但缸友們始終想搵啲嘢掃貨，當中物業管理佬有追捧。雅生活

（０３３１９）起哄近３巴仙，報１３﹒２６銀。碧桂園服務（０６０９８）踢高逾２巴仙，報

１８﹒０８銀。彩生活（０１７７８）撐實漲逾５巴仙，報５﹒２４銀。美的置業

（０３９９０）生猛升近２巴仙，報１９﹒４２銀。



＊磚頭佬飛躍個勢唔會弱，面臨貿易戰豬肉佬中箭＊



香江磚頭佬全線造好，除咗魚缸期待緊花旗國開展減息週期，另外仲有至少四個大磚頭佬喺

啟德第４Ｃ區１號住宅地皮投標，當中包括嘉里建設（００６８３），佢今日埋單飛起３巴仙，

報３２﹒７５銀。其他磚頭佬跟隊，九倉（００００４）跳起３巴仙，報２０﹒６５銀。恆隆集

團（０００１０）跳高近２巴仙，報２１﹒１５銀。恆地（０００１２）仲重上５０天線

（４２﹒５０２銀），全日彈起近３巴仙，報４３﹒４５銀。恆隆地產（００１０１）彈高逾３

％，報１８﹒５銀，喺全日表現最好藍戰士。

由於花旗國同神州大佬就嚟出席Ｇ２０峰會，連帶貿易相關嘅股份都要縮一縮水。另外，神

州統計局計到５月份水果、豬肉、雞蛋嘅價格同比漲幅較大，令到有班豬肉佬表現麻麻哋。其中

，萬洲（００２８８）全日埋單插水逾２巴仙，報７﹒８４銀，喺全日表現最好藍戰士。雨潤食

品（０１０６８）仆低１巴仙，報０﹒９７銀。超大現代（００６８２）重挫逾４巴仙，報

０﹒０７５銀。中糧肉食（０１６１０）就自己起飛１﹒５９巴仙，報２﹒５５銀。請請！



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