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即市新聞

24/06/2019 10:01

《環球視野－包樂德》債券市場是否準確反映實況？

　　《環球視野》綜觀整個５月份，由於投資者積極沽售股票，轉投安全的政府債券，各主要股
票指數全面下挫。美國長期國庫券孳息整月下跌。美國聯儲局上一份會議紀錄顯示，短期內調整
聯邦基金利率的理據不多。孳息曲線的短債部分出現倒掛。
　　債券市場投資者較早時間已開始憂慮環球經濟增長面臨下行的風險。這種憂慮最終轉化為現
實，因為經濟增長顯然尚未從去年的跌勢中回升。目前，市場似乎出現新的憂慮－中美貿易談判
陷入僵局，兩國在秋季之前恢復談判的機會不大，這將會使放緩勢頭加劇。
　　展望未來一個月左右，政府債券孳息的下行風險可能輕微增加。但結構性動力最終應在今年
底或２０２０年，甚或之後推高孳息。過去二十年全球化所帶來的緊縮通脹正在消退。各地央行
正致力製造通脹。庫存過剩造成的價格折讓情況將在秋季末結束。
　　勞動市場緊絀和工資增長加快將逼使企業上調價格。「全球儲蓄過剩」已成過去；聯儲局前
主席伯南克（Ｂｅｎ　Ｂｅｒｎａｎｋｅ）以此解釋長債孳息低於預期的原因。我們認為今年底
或至少在２０２０年將出現意料之外的溫和通脹。投資者將就潛在通脹要求溢價，因此長年期美
國國庫券孳息最終應該上升。
　　我們認為帶動下個周期的因素將會是意料之外的溫和通脹，以及通脹對長期利率造成的上行
壓力。若通脹明顯接近或超越央行目標，將逆轉上個周期帶來可觀回報的趨勢，觸發政府債券步
入熊市，並令信貸市場受壓。
　　即使利率僅輕微走高，價值股的表現便已可能超越增長股，金融股的回報亦可能領先過去十
年備受追捧的科技股。一旦去年經濟增長低迷的階段結束，環球經濟增長改善，投資者對市場再
次陷入危機的憂慮消退，便可能促使美元匯價見頂。
　　短期內，我們偏好中短期優質債券，包括信貸和政府債券。股票方面，我們目前繼續投資於
防守性行業，但隨著去年經濟放緩的影響消退，短線投資者或可在今年夏季尋找適度入市的機會
。我們青睞商業房地產，縱使物業價格受長期收益的升勢所限，但溫和通脹仍可望帶動租金上升
。《信安環球投資首席環球經濟師　包樂德》

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