《保障全方位－左偉豪》為子女及早投保危疾保障不可少

《保障全方位》古語有云：「養兒一百歲，長憂九十九」，現代父母要為下一代憂心的特別

多，比起「贏在起跑線上」，相信家長都更重視孩子的健康及快樂，並在他們遇上困難時扶上一

把。然而，健康並非必然的，根據醫管局香港癌症資料統計中心的數據，２０１６年兒童及青少

年癌症個案（０至１９歲）最常見的為白血病。假如小朋友不幸罹患頑疾，家長或需要聘請私家

看護照顧孩子，其經濟及心理壓力可想而知。

有投保危疾保險的話，將可獲得一筆過的賠償以應付醫療開支。但不要忘記，這可能是一場

長期作戰，作為家庭的經濟支柱，有機會要辭去工作而導致收入減少，或降低生活質素。



＊照顧者每月可獲賠償＊



即使已有一筆過的賠償，也需留作應付高昂的醫療費用，假如再要撥出部分應付生活開支，

將會加速資金「見底」，最終有機會因而影響治療進度及效果。這種經濟壓力對需要照顧病童的

家庭而言，可謂令其情況雪上加霜。幸好市面上有些危疾保險針對上述情況，除了嚴重疾病保險

賠償外，更可提供每月額外保額的賠償，可當作每月收入來源，以支援家長可選擇轉為兼職工作

或聘請家傭，協助他們照顧孩子。

至於先天性疾病兒童保障方面，以往先天性狀況導致的疾病是不獲賠償的，但部分升級版的

保單已彌補此缺口，為患上先天性狀況導致疾病的兒童提供百分百保額賠償。



＊持有人身故保費豁免，讓愛與保障延續＊



此外，雖然為人父母者期望可以一直守護在孩子身邊，但人生福禍難料，假如發生不幸事故

，保單可能因供款中斷而失效，令孩子頓失保障；即使家人願意繼續供款，但或多或少會因額外

的支出而加重生活負擔。所以，建議大家可選擇一些具持有人身故保費豁免的計劃，若被保兒童

的父母不幸身故，保單持有人身故保費豁免將會啟動，豁免保單將來的保費至被保子女２５歲。

身故保費豁免可視為愛的延續，讓保障代替至親繼續守護孩子，一同成長同行。

父母或許不能為孩子擋去疾病的攻擊，但至少可在周全的保險支援下，紓緩家庭經濟上壓力

，讓自己無後顧之憂地全心全意照顧孩子，陪伴他們力抗病魔，踏上康復之路。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

