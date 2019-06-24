靜待習特會發展，恒指全日收升３９點報２８５１３，收復５０天線

《經濟通通訊社２４日專訊》市場靜待本周Ｇ２０峰會「習特會」會面成果，港股今日表現

反覆，開市先失五十天線（約２８４４８），低開７３點報２８４００點，其後最多再走低

１１５點，惟在本地地產股及內房股有資金追入下，港股反覆上漲，轉跌為升，最多升過１６０

點見２８６３４，一度收復五十天線及百天線（約２８５３６），最終恆指收報２８５１３點，

升３９點或０﹒１４％，重上五十天線。主板成交６９７﹒８２億，較上個交易日少４１﹒１％

。國企指數收報１０９５２點，升３１點或０﹒２９％。

Ａ股方面，上證收報３００８，升６點或升０﹒２１％，全日成交２１１２﹒３７億元人民

幣。

重磅股表現呆滯，騰訊（００７００）升０﹒４％，報３５５﹒８元；友邦

（０１２９９）升０﹒１８％，報８２﹒８５元；匯控（００００５）跌０﹒４６％，報

６４﹒３５元；港交所（００３８８）跌０﹒１４％，報２７６﹒４元。



＊本地地產股及內房股同漲，恆隆、恆地包辦最佳藍籌＊



市場期待美國開展減息週期，地產股略見炒風，恆隆地產（００１０１）升２﹒８９％，報

１８﹒５元；恆地（０００１２）漲２﹒８４％，報４３﹒４５元，兩者包辦表現最佳藍籌。新

地（０００１６）升１﹒１３％，報１３４﹒５元；九置（０１９９７）升１﹒０９％，報

５５﹒６元；長實（０１１１３）漲０﹒６６％，報６１﹒３元；嘉里建設（００６８３）揚

３﹒３１％，報３２﹒７５元；太古地產（０１９７２）走高１﹒５６％，報３２﹒６元；嘉華

國際（００１７３）升１﹒１１％，報４﹒５７元。

大灣區推出人才政策，區內內房股普遍上漲，其中，新城發展（０１０３０）飆

７﹒１６％，報１０﹒４８元：雅居樂（０３３８３）漲２﹒３５％，報１０﹒４４元；世房

（００８１３）走高２﹒３２％，報２４﹒２５元；龍湖（００９６０）升２﹒０７％，報

２９﹒６５元；中國奧園（０３８８３）升５﹒９８％，報１０﹒９８元；中海外宏洋

（０００８１）漲２﹒５９％，報３﹒５７元；碧桂園（０２００７）走高１﹒３６％，報

１１﹒９６元；佳兆業（０１６３８）升３﹒２６％，報３﹒８元；潤地（０１１０９）升

２﹒３６％，報３４﹒７５元。



＊多隻物管股強勢，維他奶持續有沽壓全日挫逾半成＊



物管股普遍上揚，新城悅（０１７５５）急升４﹒２２％，報８﹒３９元；彩生活

（０１７７８）揚５﹒２２％，報５﹒２３元；佳兆業物業（０２１６８）漲５﹒５４％，報

１２﹒２元；中海物業（０２６６９）升２﹒３９％，報４﹒２８元；奧園健康（０３６６２）

升２﹒４３％，報４﹒６４元；碧桂園服務（０６０９８）升２﹒３８％，報１８﹒０８元。

手機設備股受壓，舜宇光學（０２３８２）跌１﹒４４％，報７８﹒８５元；瑞聲

（０２０１８）跌０﹒６８％，報４３﹒６５元。高偉電子（０１４１５）挫４﹒０８％，報

１﹒４１元；丘鈦（０１４７８）跌１﹒６６％，報５﹒９２元。手機股方面，中興通訊

（００７６３）升０﹒４５％，報２２﹒１元；聯想集團（００９９２）升１﹒０４％，報

５﹒８５元。小米（０１８１０）亦派１﹒５３％，報９﹒９５元；

食品股個別發展，匯證下調維他奶（００３４５）目標價，全日急挫５﹒０３％，報

３６﹒８元；青啤（００１６８）升１﹒４４％，報４９﹒２５元；康師傅（００３２２）漲

２﹒９５％，報１３﹒２８元。

豬肉股個別走，其中，萬洲（００２８８）軟２﹒６１％，報７﹒８４元，為表現最差藍籌

；雨潤食品（０１０６８）跌１﹒０２％，報０﹒９７元；中糧肉食（０１６１０）升

１﹒５９％，報２﹒５５元。



＊油價急升航空股走低，波司登遭狙擊停牌前瀉兩成半＊



中東局勢持續緊張，油價急漲，拖累航空股普遍走低，國泰（００２９３）跌１﹒１７％，

報１１﹒８元；東航（００６７０）跌１﹒９％，報４﹒６４元；國航（００７５３）走低

２﹒２５％，報７﹒８３元；南航（０１０５５）挫２﹒３４％，報５﹒４３元。

中燃氣（００３８４）全年純利按年上升３５％，獲高盛及富瑞升其目標價，全日揚

５﹒９２％，報２９﹒５元，為表現最佳國指股；其他燃氣股方面，北控（００３９２）漲

１﹒７７％，報４０﹒３５元；天倫燃氣（０１６００）升１﹒５１％，報８﹒０７元；新奧能

源（０２６８８）升２﹒５８％，報７５﹒５５元。

美國總統特朗普計劃要求當地電訊商，未來轉用美國本土設計及製造的５Ｇ通訊設備，５Ｇ

概念股受個別走。中通服（００５５２）挫逾１﹒４６％，收報６﹒０７元；鐵塔

（００７８８）軟０﹒９５％，報２﹒０８元；長飛光纖（０６８６９）微漲０﹒５１％，報

１５﹒８８元。三大中資電訊商方面，中移動（００９４１）全日跌０﹒７７％，報７０﹒４５

元；中聯通（００７６２）跌０﹒４７％，報８﹒５１元；中電信（００７２８）遭摩通減持，

全日跌１﹒５２％，報３﹒８８元，為表現最差國指股。

比特幣價格創超過兩年新高，相關概念股栢能（０１２６３）今日急飆１０﹒９５％，報

２﹒３３元。

波司登（０３９９８）遭沽空機構ＢＯＮＩＴＡＳ（博力達思）狙擊，指誇大收入與利潤，

認為股價價值等於零，該股今早於開市途中突然宣布停牌，股份停牌前插２４﹒７８％，報

１﹒７３元。（ｓｃ，ｊｔ）

