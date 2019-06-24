【香港政情】政府集思會評估情況，未來會與年輕人保持接觸

《經濟通通訊社２４日專訊》民政事務局長劉江華表示，行政長官林鄭月娥上周六與司局長

舉行集思會，評估過去的情況，政府未來將繼續推勳經濟民生，亦會與不同持份者保持溝通。

劉江華表示，青年事務委員會自薦計劃已經展開，其中電影、郊野公園、公共圖書館等委員

會頗受歡迎，政府會循這些渠道吸納市民意見，加強與青年溝通。（ｈｍ）（ｚｚ）

