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24/06/2019 11:24

【移交逃犯】張超雄批警方建制以抹黑手段激起鬥爭，憂最終成冷戰

　　《經濟通通訊社２４日專訊》工黨議員張超雄指警方和建制派採取用抹黑手段以及使用宣傳
機器打民意戰，並不能化解問題，只是激起鬥爭，會使事情沒完沒了，年輕人一定不會歸順。他
亦擔心警方和建制派採用抹黑宣傳手段，會將目前的「熱戰」情況延伸成「冷戰」。
　　公民黨立法會議員郭家麒指雖然民建聯表態接受政府撤回《逃犯條例》修訂工作，但相信林
鄭月娥為了保住顏面，目前不會撤回草案。而即使草案最後撤回，但市民仍有其他訴求，例如撤
回暴動定性、成立獨立調查委員會調查事件等，相信市民不會就此罷休。（ｈｍ）（ｚｚ）

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