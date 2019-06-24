《經濟通通訊社２４日專訊》近百名市民響應網上發起的不合作行動，中午前由立法會示威
區轉抵灣仔稅務大樓「接放工」。他們在大堂地下靜坐，當有人高舉「反對警察濫用暴力」、「
成立獨立調查委員會」的標語，亦呼籲外出用膳的員工提早放工。稅務大樓保安員開放緊急出口
讓職員及市民離開。（ｈｍ）（ｚｚ）
24/06/2019 13:02
【移交逃犯】逾百市民響應網上號召，堵塞灣仔稅務大樓大堂
《經濟通通訊社２４日專訊》近百名市民響應網上發起的不合作行動，中午前由立法會示威
區轉抵灣仔稅務大樓「接放工」。他們在大堂地下靜坐，當有人高舉「反對警察濫用暴力」、「
成立獨立調查委員會」的標語，亦呼籲外出用膳的員工提早放工。稅務大樓保安員開放緊急出口
讓職員及市民離開。（ｈｍ）（ｚｚ）
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