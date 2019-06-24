《每周華語－黃溢華》蝴蝶效應、習特會面、地緣緊張、息率全降

《每周華語》金融市場預期美國很快減息，股市再上升。內地債市表現遠不及美歐日，主因

乃內地銀根緊張，息率╱信貸周期有別。中美本周日本之大阪會面，但上周特朗普對中國五間實

體企業採取新的制裁，多少使習主席多了談判的困難，大家對本周Ｇ２０中美領導人見面都審慎

樂苒觀。「見面」較好，但「見面」也可不歡而散。美伊形勢日見緊張，上周差點兒打起來，真

危險。



很多事情的發展，只要起始的一刻之相關初始條件有極小的偏差，結果的情況可以相差極遠

。數學上看，一個系統的演變，只要起步的一刻有輕微的差異，系統的表現可以絕對不同：只以

終點看，不似是同一系統演變的結果。那麼，例如央行同是減息，只要客觀因素不同，股市及資

產市場的表現可以截然有別。事實上，玩「波子機」，都是把鋼珠（可用不同力度）彈上機「頂

」，讓鋼珠再往下走拿取最多分數，但每一次把鋼珠「彈」出去，鋼珠往下走的路徑均不同！可

見簡單如「波子機」的系統，因為每一次「彈」的動作有別，「系統」得分都可以相差很遠。政

治也好、經濟也好，都是一個「系統」。今天推動政策成功，下一次以同樣方法，可以不成功甚

而出現相差極遠的結果。「系統」以外的干擾有，但亦避不了只要有輕微的初始差異，事件的演

變可以不一樣甚而出現災難性的結果。這些例子極多！例如射「十二碼」、高速駕車轉方向、發

射火箭及執行重大政策。



中國人說得好：「謀事在人，成事在天」！同一團隊推行政策、計劃，總有「天」的變數！

再由數學角度看，可以說是包含隨機因素；也可以看成是「蝴蝶效應」，只要有看不到，察覺不

到的因素，極小的差異，事情發展可以測不到。科學理論可以重複進行實驗，而現實上，經濟政

策、政府政策，不可能做實驗，或在電腦╱軟件先行測試。因而為政者，一不小心，可能遇上災

難性的結果。近兩三周，香江政策╱政局便極可能遇上「蝴蝶效應」。「小小」的條例修補震動

了中港台甚而成為全球焦點。即使有「有心人」攪事，相信也安排不到這一「蝴蝶效應」式的震

動。筆者對政治無認識，但對「系統」發展╱內在演變甚有興趣。所有事情都可以由「系統」╱

多個「系統」互構的角度觀之。有趣的是，參與者╱執行者也不可能預知其「結果」。因而初始

條件的些微偏差，不可能早而得知，根本無從觀察。



香江「門常開」，打開門做生意！可以說是來者不拒。一美元也是生意，一千億美元亦是生

意。香江「門常開」，讓不同背景的大中小企落地生根，自然有助香港賺更多。港島及九龍半島

甚多金融商業地標，由「ＩＣＣ」、「ＩＦＣ」以至傳統英資的工商金融地標，都代表了本地、

海外、中國的利益。貝聿銘（１９１７－２０１９）名作之一，中銀大廈設計特別，而由政總

「門常開」觀之，也可看到中銀大廈特別的往上升「角形」設計。



下周７月１日又到香江回歸祖國的慶祝時刻。１９９７年６月╱３０日、７月１日，灣仔會

展成為我們紀念回歸的重要地點。「一國兩制」乃「初似條件」。而所有特區政策的推動，都受

此「一國兩制」的制約，由數學╱系統角度分析之，根本測不到它如何左右本地執政的結果。全

新的事物，使這一系統自身「測不到」。宏觀整體有制約，但微觀執行政策，「一國兩制」如何

於系統的演變便不易早得知，可分析，但亦真的不可測。



本周又有習特Ｇ２０日本大阪會面：牌面正面，但潛在很大╱很多的變數。因為中美談判至

今天，不可只看牌面更重要的是「初始條件」：即兩國自身的政經起始點甚而治國的意識形態。

經貿談判不大困難，但戰略角力下的戰略經貿談判加上兩位領導人的國內戰略地位╱角力，會使

談判不可測，且即使Ｇ２０本周會面後和氣收場，下一局也測不到：習特兩人都給對方一枱「波

子機」！打出「鋼珠」，大家都不易得知有否高分又或「鋼珠」不得分，直下「出口」！無談判

結果可言，也不足為奇。習特見面，可以無任何兩國的聯合公布。



中美經貿談判已不是新事物。近一年的談判，乃「全新」者，因為特朗普出奇不意非常態地

出牌，因為習主席亦有更多自身的戰略考慮，使出現「局中局」及美國的談判考慮志不在中國買

更多美產品。近十年全球經濟強中實弱，美近周長中短債息全面下滑！不妙預期也！



上周特朗普明言伊朗擊落美無人機，本已採取還擊，但在最後十分鐘他基於會有人命傷亡而

取消云云。本周一他將公布更多對伊朗的制裁。中國外交部上周亦公布習主席出席Ｇ２０，與日

美領導人會面。有否突如其來的改變？取消？機會不大但仍存在一定的變數。本地不易見息率下

調，而美息下調之預期已反映在上周股市反彈。蝴蝶雖小，但影響可大！小心！

《資深市場人士 黃溢華》

