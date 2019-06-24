【移交逃犯】伊院：按現有處理投訴機制跟進不當處理病人資料事件

《經濟通通訊社２４日專訊》伊利沙伯醫院急症室有護士被指洩露病人資料予警方，令在該

院求醫的示威者在醫院內被捕。伊利沙伯醫院發言人表示，就近日公眾指稱，有急症室醫護人員

不適當處理病人資料，伊利沙伯醫院將按現有處理投訴機制跟進。

為釋除公眾疑慮，院方邀請威爾斯親王醫院副醫院行政總監（運作）暨急症科顧問醫生張乃

光醫生、九龍東醫院聯網護理總經理鄧少強及伊利沙伯醫院管治委員會成員葉兆光參與處理是次

投訴。完成處理有關投訴後，他們將向醫院提交報告。（ｆｗ）（ｚｚ）

