《地產人眼－黃漢成》香港地荒越趨嚴峻，拓地下空間成新出路

《地產人眼》香港寸金尺土，不單樓價高企，連寫字樓、商舖乃至停車場的租金亦貴得驚人

，為了提供更多空間，除了建築物越建越高之外，其實往「下」發展也是一條可行的出路；日前

政府展開「城市地下空間發展︰策略性地區先導研究」第二階段的公眾諮詢，倡議將九龍公園約

２５％的範圍發展作地下空間，興建５層面積合共２﹒３萬平方米的地庫，當中四成空間將用作

行人通道、社區設施和公共空間，三成闢作停車場，餘下的三成則作零售及餐飲設施用途，預計

需時６至７年方能完成。



九龍公園位於市中心人口稠密的地區，毗鄰尖沙咀港鐵站，可說是發展地下空間的上佳地點

，正如官方資料提及，地下空間的建立，不單可紓緩現時海防道人車爭路的惡劣情況，同時能減

輕區內車位不足的問題，而當中的社區設施，固然能讓市民受惠，至於零售及餐飲設施，更能增

加尖沙咀區的吸引力，有助本地旅遊業的發展。



其實發展地下空間絕不是甚麼新鮮事，外國早有不少極為成功的例子，如日本東京八重洲地

下購物街、韓國首爾永登浦地下街、加拿大蒙特利爾地下城等，地下空間大多與地鐵或鐵路站銜

接，四通八達，人們不用日曬雨淋便可享受逛街購物之樂，所以地下空間的發展，實是便民利眾

之舉；然而近年香港社會泛政治化，保育意識亦過度高漲，相信此大型發展項目，必定如其他社

會議題般好事多磨，近年建築材料及工人薪金都不斷提升，社會各項建設頻頻超支，與被反對聲

音拖延工程不無關係，香港一地難求，早已嚴重窒礙商貿及經濟發展，筆者唯願各方持份者能高

抬貴手，以大局為重，給地下空間發展計劃開其綠燈，方能緩解因土地供應不足所引致的種種社

會問題。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

