《價值美股－阮靜瑤》不見市盈率唯有市夢率

《價值美股》過去，巴菲特「撿煙頭」投資法的曾經備受推崇，指的是用很便宜的價格買入

一家公司的股票，等到價格回歸時再賣出獲利。不過，比起一家公司的內在價值，如今似乎大家

更著重憧憬與概念，在獨角獸橫行世界，不見市盈率，唯有「市夢率」。



即使美國經濟基本面轉弱，也毫不影響ＩＰＯ市場的熾熱。２０１９是美股ＩＰＯ大年，四

面八方的「獨角獸」來勢洶洶，除了兩大電召車平台Ｌｙｆｔ（ＬＹＦＴ）和Ｕｂｅｒ

（ＵＢＥＲ）、美國雲端視像會議公司Ｚｏｏｍ（ＺＯＯＭ）、圖片分享平台

Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ（ＰＩＮＳ）、人造肉創業公司Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ（ＢＹＮＤ）、職

場通訊平台Ｓｌａｃｋ（ＷＯＲＫ）等，都登錄了全球最大的資本市場吸金。



然而，美股ＩＰＯ大多由包銷商分配股份予客戶，規模較大的ＩＰＯ的包銷商一般是大型投

行，故其參與門檻非普通散戶能達到，與港股和Ａ股有分為散戶及機構投資者配發股份的兩個部

分，人人都有機會中獎（或中伏）的機制不同。雖然現今已有部分互聯網平台提供散戶參與新股

申購的機會，但可申購股份選擇有限，多為中概股，而散戶中籤機會和拿到的份額亦相對港股和

Ａ股市場較低，故大部分散戶只能在二級市場購買半新股。



有興趣涉足美國半新股市場，但沒信心操作大幅波動的個股的投資者，可考慮追？一籃子美

股ＩＰＯ表現的ＥＴＦ。目前資產管理規模最大的為已超過１０億美元Ｆｉｒｓｔ Ｔｒｕｓｔ

Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｅｑｕｉｔｙ Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ ＥＴＦ（ＦＰＸ）。根據

ＥＴＦ﹒ＣＯＭ資料，ＦＰＸ追踪美國１００家最大ＩＰＯ的市值加權指數，納入條件為新上市

股份首日收市時，市值不低於５０００萬美元，且公眾流通比例不低於１５％。該ＥＴＦ會在上

市６個交易日後買入符合條件的股票，持有直至滿１０００日。今年初至執筆之際６月２１日，

ＦＰＸ漲幅為２５﹒９％。



另一隻熱門的選擇為Ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ ＩＰＯ ＥＴＦ（ＩＰＯ），該ＥＴＦ近日

創新高，年初至今升３７﹒７％。ＩＰＯ的追踪指數為由專門研究ＩＰＯ的基金管理公司

Ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ Ｃａｐｉｔａｌ所設計，並每季重整。在其研究中符合條件的公司，

該ＥＴＦ會在其上市後的９０日內納入，持有直至滿２年的公司，將在將在下一季度重整組合時

移除。《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》

