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24/06/2019 08:40

【駐京專電】國務院：加強鄉村治理，明年基本形成現代鄉村治理框

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關
於加強和改進鄉村治理的指導意見》，總體目標，到２０２０年，現代鄉村治理的制度框架和政
策體系基本形成，到２０３５年，鄉村公共服務、公共管理、公共安全保障水平顯著提高，鄉村
治理體系和治理能力基本實現現代化。
　　規範村級組織工作事務。各種政府機構原則上不在村級建立分支機構，不得以行政命令方式
要求村級承擔有關行政性事務。交由村級組織承接或協助政府完成的工作事項，要充分考慮村級
組織承接能力，實行嚴格管理和總量控制。從源頭上清理規範上級對村級組織的考核評比項目，
鼓勵各地實行目錄清單、審核備案等管理方式。規範村級各種工作台帳和各類蓋章證明事項。推
廣村級基礎台帳電子化，建立統一的「智慧村莊」綜合管理服務平台。
　　實現公開經常化、制度化和規範化。梳理村級事務公開清單，及時公開組織建設、公共服務
、脫貧攻堅、工程項目等重大事項。健全村務檔案管理制度。推廣村級事務「陽光公開」監管平
台，支持建立「村民微信群」、「鄉村公眾號」等，推進村級事務即時公開，加強群眾對村級權
力有效監督。規範村級會計委托代理制，加強農村集體經濟組織審計監督，開展村幹部任期和離
任經濟責任審計。

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