【駐京專電】國務院：加強鄉村治理，明年基本形成現代鄉村治理框

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關

於加強和改進鄉村治理的指導意見》，總體目標，到２０２０年，現代鄉村治理的制度框架和政

策體系基本形成，到２０３５年，鄉村公共服務、公共管理、公共安全保障水平顯著提高，鄉村

治理體系和治理能力基本實現現代化。

規範村級組織工作事務。各種政府機構原則上不在村級建立分支機構，不得以行政命令方式

要求村級承擔有關行政性事務。交由村級組織承接或協助政府完成的工作事項，要充分考慮村級

組織承接能力，實行嚴格管理和總量控制。從源頭上清理規範上級對村級組織的考核評比項目，

鼓勵各地實行目錄清單、審核備案等管理方式。規範村級各種工作台帳和各類蓋章證明事項。推

廣村級基礎台帳電子化，建立統一的「智慧村莊」綜合管理服務平台。

實現公開經常化、制度化和規範化。梳理村級事務公開清單，及時公開組織建設、公共服務

、脫貧攻堅、工程項目等重大事項。健全村務檔案管理制度。推廣村級事務「陽光公開」監管平

台，支持建立「村民微信群」、「鄉村公眾號」等，推進村級事務即時公開，加強群眾對村級權

力有效監督。規範村級會計委托代理制，加強農村集體經濟組織審計監督，開展村幹部任期和離

任經濟責任審計。

