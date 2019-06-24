《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》科創板網上發行業務全網測試已於２２日
完成，這意味著券商交易系統已準備就緒，可以支持科創板新股申購。
《中國證券報》引述券商人士表示，在此次發行業務測試後，直到６月２７日首隻科創板股
票網上發行，券商網上交易、手機ＡＰＰ及營業部現場自助委託系統升級將提速，已開通權限客
戶需盡早下載安裝支持科創板網上交易或手機客戶端。
24/06/2019 09:07
【科創板】科創板新股申購臨近，券商技術系統準備就緒
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》科創板網上發行業務全網測試已於２２日
完成，這意味著券商交易系統已準備就緒，可以支持科創板新股申購。
《中國證券報》引述券商人士表示，在此次發行業務測試後，直到６月２７日首隻科創板股
票網上發行，券商網上交易、手機ＡＰＰ及營業部現場自助委託系統升級將提速，已開通權限客
戶需盡早下載安裝支持科創板網上交易或手機客戶端。
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