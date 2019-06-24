【貿易開戰】外交部：習近平將出席Ｇ２０領導人第十四次峰會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國外交部發言人陸慷２３日宣布：應日

本國首相安倍晉三邀請，國家主席習近平將於６月２７日至２９日赴日本大阪出席２０國集團領

導人第１４次峰會。

此前，習近平１８日晚應約與美國總統特朗普通電話。習近平表示，願意與特朗普在２０國

集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。

