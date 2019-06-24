《經濟通通訊社２４日專訊》世界移動通信大會展（ＭＷＣ）將於２０１９年６月２６日至
２８日在上海舉行。中國電信將在大會Ｏ－ＲＡＮ論壇上發布業界首個３﹒５ＧＨｚ５Ｇ室內小
基站的射頻參考設計。
本次公開的射頻參考設計主要內容為兩套３﹒５ＧＨｚ載頻的室內有源小基站射頻拉遠單元
（ＲＲＵ）原理圖，這兩套參考設計分別由中國電信與佰才邦、中國電信與成都芯通科技聯合發
布。這是中國電信繼巴塞羅那ＭＷＣ首展５Ｇ白盒小基站之後，在推動５Ｇ接入網開放方面的又
一重要里程碑。（ｃａ）
24/06/2019 11:28
《５Ｇ加速》中電信將發布首個３﹒５ＧＨｚ５Ｇ室內小基站射頻
《經濟通通訊社２４日專訊》世界移動通信大會展（ＭＷＣ）將於２０１９年６月２６日至
２８日在上海舉行。中國電信將在大會Ｏ－ＲＡＮ論壇上發布業界首個３﹒５ＧＨｚ５Ｇ室內小
基站的射頻參考設計。
本次公開的射頻參考設計主要內容為兩套３﹒５ＧＨｚ載頻的室內有源小基站射頻拉遠單元
（ＲＲＵ）原理圖，這兩套參考設計分別由中國電信與佰才邦、中國電信與成都芯通科技聯合發
布。這是中國電信繼巴塞羅那ＭＷＣ首展５Ｇ白盒小基站之後，在推動５Ｇ接入網開放方面的又
一重要里程碑。（ｃａ）
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