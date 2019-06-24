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24/06/2019 14:24

【Ｇ２０】陳雨露：全球經濟不確定性增加，Ｇ２０需加強政策協調

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行副行長陳雨露表示，全球經濟及金融不確定性增加，
主要發達國家貨幣政策轉向跡象更加明顯，但在危機後，很多國家政策空間已經減少，認為
Ｇ２０峰會進一步加強政策協調意義更加重要。
　　陳雨露指，中方期望各方可堅持多邊主義，加強溝通，進一步完善宏觀經濟政策協調，綜合
運用財政、貨幣及結構調整各工具，維護全球金融穩定。他又指，期待大阪峰會推動綠色金融發
展，中方願意與其他Ｇ２０成員合作推動綠色金融。（ｃａ）

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