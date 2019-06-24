【Ｇ２０】陳雨露：全球經濟不確定性增加，Ｇ２０需加強政策協調

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行副行長陳雨露表示，全球經濟及金融不確定性增加，

主要發達國家貨幣政策轉向跡象更加明顯，但在危機後，很多國家政策空間已經減少，認為

Ｇ２０峰會進一步加強政策協調意義更加重要。

陳雨露指，中方期望各方可堅持多邊主義，加強溝通，進一步完善宏觀經濟政策協調，綜合

運用財政、貨幣及結構調整各工具，維護全球金融穩定。他又指，期待大阪峰會推動綠色金融發

展，中方願意與其他Ｇ２０成員合作推動綠色金融。（ｃａ）

