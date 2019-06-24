《中國房產》社科院：一線城市房價平穩，三四線或將進入下跌階段

《經濟通通訊社２４日專訊》中國社科院財經戰略研究院今日發布報告《中國住房市場發展

月度分析報告》，指在「房住不炒」的總基調下，內地核心城市房價漲速略有減緩。報告顯示，

上月內地一線城市樓價平均按月上漲０﹒２９％，升幅比上月收窄０﹒３０５個百分點。其中，

北京樓價按月微跌０﹒１９％，廣州按月微跌０﹒１２％，上海按月上升０﹒６６％，深圳按月

上升０﹒８１％，深圳漲速略高於正常值。預計下半年房地產融資可能會適度收緊，以避免房地

產信貸過度擴張推高房價。



＊三四線城市樓價或將進入下跌階段＊



５月份，二線城市房價平均按月上升０﹒３０３％，增幅比上月收窄０﹒１６３個百分點。

今年以來，多數二線城市房價由跌轉升，其中包括成都、西安、青島、廈門等在２０１８年下半

年經歷了顯著房價下降的城市。上月１廈門樓價按月上升１﹒１２％，居二線城市之首，武漢樓

價按月下跌１﹒０２％，居二線城市之末。

該院認為，與一線城市相比，準一線及二線城市房地產市場調節手段相對薄弱，一旦樓價回

暖，樓價上升持續時間也要長於其它等級城市。三、四線城市房價持續上升的動能不足，政府的

市場調節手段也更為有限。部分三、四線城市在經歷了一波突擊性上升後，因後續需求不足，樓

價將進入下跌階段。（ｃａ）

