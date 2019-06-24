【聚焦人幣】人幣中間價終結三連漲，即期開市升５２點子

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５０３，較上個交易日貶

３１點子，結束三連升。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５２點子，報６﹒８６９８，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８７５０。

恆大經濟研究院首席經濟學家任澤平表示，美聯儲即將開啓降息周期，美債利率快速下行，

中美利差進一步走擴，中美１０年國債利差已回到２０１８年年初水平，疊加外部摩擦或有緩和

迹象，人民幣貶值壓力出現階段性緩解。（ｃａ）

