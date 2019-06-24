《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠，結束連續７天淨投放的趨勢。
（ａｃ）
24/06/2019 09:35
【人行收水】人行不開展逆回購操作，零投放零回籠
《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠，結束連續７天淨投放的趨勢。
（ａｃ）
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】想贏到盡？小心輸掉整個香港！
|生財有道21/06/2019
長榮罷工 一文睇哂旅遊保險包唔包
|生財有道21/06/2019
【嚟緊炒D乜】資金或進入樓市利好地產股 新地短期博上歷史高位
|生財有道21/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：傳統收息股仍較吸引
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】無人機引發油價飆升 為「減息大計」侵侵要忍?
|國際動態21/06/2019
美報復印度 削專才工作簽證配額
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰