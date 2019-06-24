【移交逃犯】外交部：中方不會也不允許在Ｇ２０峰會討論香港問題

《經濟通通訊社２４日專訊》美國國務卿蓬佩奧曾表示，總統特朗普將在Ｇ２０峰會期間，

與中國國家主席習近平談及香港就《逃犯條例》修訂觸發大規模示威的情況。中國外交部部長助

理張軍在Ｇ２０發布會上回應指，峰會重點討論經濟金融問題，中方不會也不允許在峰會上討論

香港問題，他強調香港問題是中國內政，任何外國都無權干預。

香港反對《逃犯條例》修訂人士擬於Ｇ２０舉行之前，即本周三（２６日）晚在中環愛丁堡

廣場集會，希望藉國際聲音向特首林鄭月娥施壓。（ｅｙ）（ｚｚ）

