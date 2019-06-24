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24/06/2019 16:18

【貿易開戰】分析：美國零售業遭遇關稅和經濟逆風雙重威脅

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國科爾賽特研究公司和瑞銀集團近日發布的報告說，今年以
來美國已經關門的零售業實體門店數高達７０００家，超過了去年全年６０００家的關店數量；
預計今年全年關門的零售業實體門店數量將達１﹒２萬家。
　　瑞銀認為，如果美國政府對中國輸美商品加徵新一輪關稅，很可能導致美國玩具、服裝等商
品漲價，而漲價勢必導致零售額下降，或將引發零售業實體店「關門潮」。同時，美國經濟增速
放緩和經濟前景不確定性增加，進一步對零售業發展形成「夾擊之勢」。（ｃａ）

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