【貿易開戰】分析：美國零售業遭遇關稅和經濟逆風雙重威脅

《經濟通通訊社２４日專訊》美國科爾賽特研究公司和瑞銀集團近日發布的報告說，今年以

來美國已經關門的零售業實體門店數高達７０００家，超過了去年全年６０００家的關店數量；

預計今年全年關門的零售業實體門店數量將達１﹒２萬家。

瑞銀認為，如果美國政府對中國輸美商品加徵新一輪關稅，很可能導致美國玩具、服裝等商

品漲價，而漲價勢必導致零售額下降，或將引發零售業實體店「關門潮」。同時，美國經濟增速

放緩和經濟前景不確定性增加，進一步對零售業發展形成「夾擊之勢」。（ｃａ）

