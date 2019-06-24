【ＦＯＣＵＳ】超級電腦再築戰線，「貿戰晴雨表」不樂觀

【ＦＯＣＵＳ】大大周四（２７日）至周六（２９日）赴大阪出席Ｇ２０峰會，並擇時與侵

侵一會的前夕，華府再施極限施壓手段，將超級電腦納入遏華新戰線，中科曙光等５家中國企業

和機構遭列入「實體清單」（ｅｎｔｉｔｙ ｌｉｓｔ），勢削弱其獲得美國零組件及技術的能

力。平靜數日的《人民日報》再放狠話稱，「（繼續打貿易戰）中國既能扛得住，也能耗得起。

」

習特臨近見面，氣氛卻未鬆反緊，難怪高盛的「貿戰晴雨表」指數顯示市場預期達成解決方

案的可能僅２０％。雙方大概率如去年底阿根廷會面時定下一段「休戰期」暫停關稅升級，並重

啟談判，此對市場到底是利好還是利淡？



＊下一目標或劍指生物技術＊



繼５月將華為列入實體清單後，美國商務部周五（２１日）再新增５家中國實體，包括被指

是隸屬解放軍的無錫江南計算技術研究所及Ａ股上市公司中科曙光（滬：６０３０１９），二者

同為中國頂尖的超級電腦研發企業；另包括與中科曙光關聯的天津海光、成都海光集成電路、成

都海光微電子技術３家企業。

超級電腦是發展核武、加密技術、飛彈防禦等戰略領域的利器。江南技算所旗下的「太湖之

光」，雖仍難撼美國Ｓｕｍｍｉｔ、Ｓｉｅｒｒａ兩大超級電腦地位，但鑒於中國在全球Ｔｏｐ

５００超級電腦中的佔比已近４４％，且與美國競逐全球第一台Ｅｘａｓｃａｌｅ超級電腦（速

度有望較現時提高５倍）的卡位賽正趨白熱，華府新舉可謂影響深遠。

５Ｇ、超級電腦之後，下一個目標又是誰？答案或許是生物技術。「仇華派」共和黨參議員

盧比奧近日就提案要求禁止獲美官方贊助的ＤＮＡ合成公司Ｔｗｉｓｔ Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ

與中國合作。較早時，美國外來投資委員會（ＣＦＩＵＳ）則要求中國健康ＡＩ企業碳雲智能，

撤出對一間美國健康數據新創公司的投資。



＊「暫停」恐非看漲催化劑＊



種種事實均指向，中美之爭已遠不止貿易戰層面，就連曾公開指摘侵侵的ＦＢＩ前局長科米

也承認，白宮針對華為的行動是源於「基於事實的情報方面的關切」。鑒於此，大大上周二

（１８日）與侵侵通電話時提及的「希望美方公平對待中國企業」恐難有大轉圜，高盛的「貿戰

晴雨表」指數顯示，市場預期習特會達成解決方案的可能僅２０％，遠低過４月中時的８０％。

中美周末或就關稅升級設下休戰期並重啟貿談，坊間甚至有聲音指，「沒有消息就是好消息

」，並預期恆指中線將有溫和升幅及上望３００００點。

不過，大摩就提醒，雖然「暫停」比「升級」好，但其並不足解決經濟基本面的下行風險；

「暫停」可能短期內提振投資者情緒和風險資產價格，但這更像是一種賣出設定，而不是市場轉

而看漲的催化劑。

就在周日（２３日），侵侵最新稱，自己從未威脅要將鮑叔降級，但「如果我願意的話，我

有權這樣做」。在與大大再次對壘之前，侵侵會否加緊施壓鮑叔減息以確保「後防」穩固，而鮑

叔周三（２６日）就經濟前景和貨幣政策講話會有何回應，將是未來數日的有趣看點。

（經濟通通訊社 俞瑾）

