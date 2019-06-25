【華為之道三之一】「顧客夢想」成核心價值，研發重培養用戶習慣

《經濟通通訊社俞瑾２４日報道》從深圳坂田的隱世民企，到全球領先的ＩＣＴ（信息與通

信）巨擘，誕生於１９８７年的華為，儼然一本「現代企業治理＋明日科技先驅」的教科書。五

眼聯盟圍堵、加國拘捕風波、出口管制禁令……去年底至今，隨著美國以重奪５Ｇ控制權為核心

的科技冷戰愈見埋身，以低調聞名的「教父」任正非自１月起頻頻於媒體發聲，加上過往活躍於

內部的各式文件，「華為之道」足以是引人探究。



＊華為無哲學，唯以客戶為中心＊



剛剛過去的５月底，身處漩渦中心的華為，最新上線一部名為《悟空》的豎屏電影。主角小

男孩不顧一切、跋山涉水進城看電影的經歷，像極了不知天高地厚的悟空，亦似宣示３２歲的華

為「回到最初，尋找未來」的決心。

從２﹒１萬元起家的交換機「二道販子」，到５Ｇ「無可比擬的領導者」，要探究華為的成

功心法，不得不提及被任正非稱為「值一個億」的《華為基本法》。

這部歷經三年、八易其稿制定而成的文件，將華為的「核心價值觀」定義為在電子信息領域

「實現顧客的夢想」；「基本目標」則是「以優異的產品、可靠的質量、優越的終生效能費用比

和有效的服務，滿足顧客日益增長的需要。」

就在上月，任正非面對內媒「華為管理哲學精髓是甚麽？」的提問時亦稱，華為沒有哲學，

如果說華為有哲學，就一點「以客戶為中心，為客戶創造價值」。即使面對外媒「其他國家擔心

你在黨和公司之間如何分配忠誠？」的尖銳提問，任正非仍強調，「我忠誠於客戶。」



＊集中彈藥量，猛攻「城牆口」＊



「以客戶為中心」６個字聽來簡單，可是又如何實踐、並將產品成功轉換為價值？對此，通

訊兵出身的任正非以「城牆口」和「范弗里特彈藥量」來形容華為的主攻目標和競爭策略。

所謂「范弗里特彈藥量」出自韓戰，范弗里特是當時美軍第八集團軍司令，曾以不計成本對

上甘嶺實施連日密集轟炸而著稱。對華為而言，此策略意味著集中力量（彈藥），猛攻自己能突

破的地方（城牆口），從而取得機會窗的優勢。

任正非上月於訪問時指，圍繞「疏導信息流量」，華為這三十年都對着同一個「城牆口」衝

鋒；炮擊這個「城牆口」的「彈藥量」，現在是每年２００億美元的研發。不過他曾澄清，「范

弗里特彈藥量」不是用在開發上，而是用在未來方向上，且未來方向一定要有邊界，「收窄戰略

面，聚焦在針尖領域，才不會與別人產生利益衝突」。

除了「城牆口」，他還有一套「長短板」理論。他上月就指，華為只做長自己這塊板，然後

再拼一塊別人的長板，這樣拼起來就是一個高桶了。「為甚麼要自己變成一個完整完美的人？完

美的人就是沒用的人。」



＊研Ｃ＆Ｃ０８奠通信王國基石＊



從第一台小型模擬空分式用戶交換機ＨＪＤ４８，到第一台數字程控交換機Ｃ＆Ｃ０８，無

人能想像華為集中全部資金和人力孤注一擲，日以繼夜開發自主品牌產品的艱辛。Ｃ＆Ｃ０８項

目堪稱華為通信王國的奠基石，據稱在１９９３年該項目成功前，任正非不惜借高利貸給工程師

支薪，更曾稱，「這次研發如果失敗，我只有從樓上跳下去，你們還可以另謀出路。」

Ｃ＆Ｃ０８體積小、價格低、功效高、組網靈活，考慮到中國農村等發展中國家市場外接電

纜所處的環境異常復雜，更特別具備防雷擊功能。１９９４年，Ｃ＆Ｃ０８萬門機在江蘇邳州正

式入網，隨即橫掃中國電信市場。

但任正非並不滿足，更無視當時包括ＡＴ＆Ｔ等交換機巨頭都將４０萬門（用戶數）設置為

程控交換機的最大容量，膽粗粗指，中國人口規模和密度遠高於國外，須將技術規劃至１００萬

門。

此後，華為推出支持百萬門的Ｃ＆Ｃ０８ １２８模塊，最終榮登全球銷量最大的交換機品

牌，從此奠定華為以客戶為先的技術型發展路線。



＊初入手機業務，模仿式創新挫＊



技術攻關固然體現華為的「狼性文化」、「床墊文化」，但如何後來居上並非靠蠻幹亂撞。

以２０１１年進軍手機業務為例，從最初的貼牌機到超越蘋果成為全球第二大發貨量手機品牌，

奇蹟的背後仍是以用戶需求為導向，並從「模仿式」創新到「顛覆式」創新。

早在２０１０年蘋果推出跨時代的Ｉｐｈｏｎｅ ４時，華為的手機業務仍徘徊於ＯＤＭ白

牌運營商訂製階段。２０１１，任正非、余承東（現消費者事業群ＣＥＯ）、郭平（現華為副董

事長）等在被稱為「遵義會議」的三亞會議拍板，全面建立自有手機品牌，並砍掉低端業務，主

力拓展中高端產品。但２０１２年４月推出的Ｐ１卻叫好不叫座。

「超薄」、「雙核」，作為高端系列的Ｐ系列第一代，可謂攬盡當時熱點。但「超薄」賣點

很快被更薄的ＶＩＶＯ Ｘ１超越；同為「雙核」，２９９９元的售價並不具競爭力。Ｐ１據稱

全年僅賣出５０萬部，遠遜同年９月推出、但年底銷量已逾２７００萬部的ｉＰｈｏｎｅ ５。



＊下決心做好使用量最大的功能＊



「高配硬件＋高定價」並不等於高端品牌，華為手機經歷Ｐ１、Ｄ２等得不償失作品後，終

於在２０１３年迎來轉機。當年推出的Ｐ６，厚度僅６﹒１８毫米猶勝ｉＰｈｏｎｅ ５，但官

方售價僅２６８８元。而「美，是一種態度」的宣傳語，成功建立與消費者的價值認同。

就在當年，華為通過市場調研，最終將手機用戶需求聚焦「積極掌控者」和「時尚先鋒」兩

大高端群體。面對五花八門的手機功能及應用，任正非２０１４年時就指，要以客戶需求為中心

，以用數學方法來分析人類信息需求的軌跡，「在最終用戶使用量最大的功能這塊，下決心做好

。」此後，無論２０１５年的Ｍａｔｅ ８、２０１６年的Ｐ９，還是上月揭盅的Ｐ３０，都日

益奠定華為的高端和黑科技地位。

而他３月出席消費者事業群大會時則稱，要持續研發投入，將培養用戶習慣作為戰略根基。

「實現信息社會的標準有很多，但是人們是有習慣的。如果你們培育了用戶上我們的網、用我們

設備的一種習慣，這個習慣根深蒂固到了人們的生活中，你們就有了戰略地位，就有了戰略生根

、紮根的地位。」

