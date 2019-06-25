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即市新聞

25/06/2019 11:05

【華為之道三之一】一文睇晒任正非論「客戶的重要」

　　《經濟通通訊社２４日專電》華為將「實現顧客的夢想」列為公司的「核心價值觀」，三十
多年來，任正非於對內對外場合多次提及「客戶的重要」。

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＊　客戶讓我們有了今天的一些市場，我們永遠不要忘本，永遠要以宗教般的虔誠對待我們的客
戶。
－－２００６年企業內刊發文《天道酬勤》

＊　優質資源要向優質客戶傾斜。甚麼是優質客戶？給我們錢多的就是優質客戶。
－－２０１３年無線業務會議紀要

＊　在應用上，我認為還是要以客戶需求為中心，客戶需求應該有個正態分布規律，可以用數學
方法來分析人類信息需求的軌跡。在最終用戶使用量最大的功能這塊，我們要下決心做好。
－－２０１４年與消費者事業群午餐會講話

＊　你們那只是把產品銷售出去，沒有幫助客戶怎麼去賺錢。客戶應該在哪塊投資，把高價值區
域做厚，不做低價值區域……我們要幫助戰略伙伴實現價值。
－－２０１５年３月運營商事業群匯報會講話

＊　基於客戶需求研究未來３－５年的問題，要有現實主義，離開現實主義不能活的。基於客戶
需求導向來投資決策，明確做甚麼樣產品、產品做成甚麼樣、甚麼時候做出來。
－－２０１６年在巴塞隆納世界通信大會講話

＊　你要賺人家口袋的錢、你要讓人家感覺喜歡你，才能把錢掏出來，否則你就是強盜。
－－２０１７年冬季達沃斯接受內媒集體訪問

＊　要持續研發投入，將培養用戶習慣作為消費者業務的戰略根基。
－－２０１９年３月於消費者事業群大會講話

＊　華為沒有哲學……如果說華為公司有哲學，就一點「以客戶為中心，為客戶創造價值」……
我們不會通過傳播解決，還是通過給客戶提供優質服務來解決我們的形象。
－－２０１９年５月接受內媒集體訪問
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（ｊｙ）

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