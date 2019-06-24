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即市新聞

24/06/2019 12:18

《融天納地－溫天納》回不了２００８年的量寬年代

　　《融天納地》Ｇ２０峰會即將召開，風雲變色，儘管美國減息，都不是回到２００８年的量
寬年代，投資市場不可預期過高。預計下半年，內地政策將更著重穩增長，貨幣政策和財政政策
圍繞穩增長出發。貨幣政策方面，國內外環境制約貨幣邊際鬆動的壓力將在下半年減弱，轉向逆
周期調控的機會上升。在財政政策方面，由於財政寬鬆在上半年已操作，下半年財政對沖空間較
低，需要靠「創新」工具來達至目標，包括以往尚未用完的專項債額度、以及提升今年的新增專
項債額度。
　
　　在股市上，筆者估計下半年主要風險集中在經濟政策環境，表現難以與年初相比。在這種情
緒下，投資者會採取逢高止賺的風險管理策略，邊投邊撤的投資部署，股票雖可能將迎來反彈機
會，但趨勢性牛市難以出現。
　
　　國家經濟下半年需要為２０２０年全面建成小康社會「打下決定性基礎」的目標，國家必須
力穩增長。估計在７月中旬，即６月經濟數據公布之際，一系列穩增長政策將會出台，力保下半
年經濟增長速度。
　
　　聯儲局公布６月份利率會議決議，維持聯邦基金利率在２﹒２５％至２﹒５％不變。聯儲局
雖尚未減息，但對未來利率的態度更為「鴿」派。隨著今年環球經濟同步走弱，多個經濟體已經
開始減進程，環球流動性拐點已經到來，即將迎來新一輪的貨幣寬松刺激。
　
　　綜觀環球局勢，美國今年的通脹水準持續低位。不過，投資者不能忽視美國的關稅政策，若
美國堅持加徵對華後續３０００億美元關稅清單，將推升美國通脹，並限制聯儲局的減息空間。
　
　　減息預期導致美元指數走低，刺激人民幣匯率。故此，人民幣匯率將維持穩定，不會破「７
」。雖然人民幣貶值有助於刺激出口、對沖局部關稅壓力，但大幅貶值將造成市場恐慌、引發人
民幣恐慌性拋售，弊大於利。中國經濟雖下滑，但基本面並無崩潰，人民幣難以崩潰式貶值。
　
　　參考內地近期經濟數據，因內房行業吸金效應仍強，消費、製造業則相對疲軟，一刀切減息
或會觸發新一輪資產泡沫。故此，內地貨幣政策將更注重結構性扶持，加強對中小企業的融資支
持是政策的方向。Ｇ２０峰會對環球利率政策有重大影響，若中美談判進展不順，估計聯儲局在
７月份將馬上減息。若順利，利率需要考慮後續經濟數據。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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