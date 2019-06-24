《匯市一周－徐惠芳》觀望Ｇ２０峰會，美元回軟，外幣反彈

《匯市一周》展望本周，市場關注日本大阪Ｇ２０峰會，美聯儲主席鮑威爾將就經濟前景和

貨幣政策講話，英國央行行長卡尼將就５月通脹報告在議會作證，新西蘭聯儲將公布利率會議。

數據重點關注：美國和英國第一季度ＧＤＰ終值、美國５月ＰＣＥ通脹率、以及歐元區６月

ＣＰＩ初值。周一（２４日）關注德國６月ＩＦＯ商業景氣指數。



周一亞市，安永公布對英國經濟的季度報告，預期２０１９年英國消費者支出增長將為６年

來最低水平；預期消費支出按年將上升１﹒６％；實際收入增長將在２０１９年初達到高峰；料

２０１９年就業增長將從２０１８年的１﹒２％放緩至１﹒０％；２０２０年料將放緩至

０﹒６％。英鎊在１﹒２７５０水平整固，趨勢往上，下方支持１﹒２６９０、１﹒２６４０。



德國６月製造業ＰＭＩ初值為４５﹒４，預估為４４﹒６；德國６月服務業ＰＭＩ初值為

５５﹒６，預估為５５﹒２；德國６月綜合ＰＭＩ初值為５２﹒６，預估為５２﹒５。法國６月

製造業ＰＭＩ初為５２﹒０，預估為５０﹒８；法國６月服務業ＰＭＩ初值為５３﹒１，預估為

５１﹒６；法國６月綜合ＰＭＩ初值為５２﹒９，預估為５１﹒３。



歐央行行長德拉吉表示，若經濟情況仍然沒有改善的話，歐央行將會進一步推行貨幣政策，

包括減息及恢復購買資產。歐元在１﹒１３８０水平爭持，趨勢往上，下方支持１﹒１３１０、

１﹒１２２０、１﹒１１６０。



英國５月零售銷售年率為２﹒３％，預估為２﹒７％；月率為－０﹒５％，預估為

－０﹒５％。英國５月核心零售銷售年率為２﹒２％，預估為２﹒５％；月率為－０﹒３％，預

估為－０﹒４％。英倫銀行一致通過維持利率於０﹒７５％，及資購買規模於４３５０億英鎊不

變，委員認為，經濟下行的風險增加，若順利脫歐後，會以漸進的步伐收緊貨幣政策。英鎊在

１﹒２７５０水平爭持，趨勢整固往上，下方支持１﹒２６８０、１﹒２６１０、１﹒２５５０

。



ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲７月減息２５個基點的機會為７５％，減息５０個基點的機

會為２５％。美匯指數回軟至９６﹒１０邊緣爭持，趨勢往下，上方阻力９７﹒１０、

９７﹒５５。



截止６月２０日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ）的黃金持倉量

為７６４﹒１噸，按日不變。金價升至每盎司１４００美元以上，創６年新高，趨勢往上，現時

金價在每盎司１４０５美元水平爭持，下方支持１３８０、１３６０、１３４０美元。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

