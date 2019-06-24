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即市新聞

24/06/2019 11:45

《匯市一周－徐惠芳》觀望Ｇ２０峰會，美元回軟，外幣反彈

　　《匯市一周》展望本周，市場關注日本大阪Ｇ２０峰會，美聯儲主席鮑威爾將就經濟前景和
貨幣政策講話，英國央行行長卡尼將就５月通脹報告在議會作證，新西蘭聯儲將公布利率會議。
數據重點關注：美國和英國第一季度ＧＤＰ終值、美國５月ＰＣＥ通脹率、以及歐元區６月
ＣＰＩ初值。周一（２４日）關注德國６月ＩＦＯ商業景氣指數。
　
　　周一亞市，安永公布對英國經濟的季度報告，預期２０１９年英國消費者支出增長將為６年
來最低水平；預期消費支出按年將上升１﹒６％；實際收入增長將在２０１９年初達到高峰；料
２０１９年就業增長將從２０１８年的１﹒２％放緩至１﹒０％；２０２０年料將放緩至
０﹒６％。英鎊在１﹒２７５０水平整固，趨勢往上，下方支持１﹒２６９０、１﹒２６４０。
　
　　德國６月製造業ＰＭＩ初值為４５﹒４，預估為４４﹒６；德國６月服務業ＰＭＩ初值為
５５﹒６，預估為５５﹒２；德國６月綜合ＰＭＩ初值為５２﹒６，預估為５２﹒５。法國６月
製造業ＰＭＩ初為５２﹒０，預估為５０﹒８；法國６月服務業ＰＭＩ初值為５３﹒１，預估為
５１﹒６；法國６月綜合ＰＭＩ初值為５２﹒９，預估為５１﹒３。
　
　　歐央行行長德拉吉表示，若經濟情況仍然沒有改善的話，歐央行將會進一步推行貨幣政策，
包括減息及恢復購買資產。歐元在１﹒１３８０水平爭持，趨勢往上，下方支持１﹒１３１０、
１﹒１２２０、１﹒１１６０。
　
　　英國５月零售銷售年率為２﹒３％，預估為２﹒７％；月率為－０﹒５％，預估為
－０﹒５％。英國５月核心零售銷售年率為２﹒２％，預估為２﹒５％；月率為－０﹒３％，預
估為－０﹒４％。英倫銀行一致通過維持利率於０﹒７５％，及資購買規模於４３５０億英鎊不
變，委員認為，經濟下行的風險增加，若順利脫歐後，會以漸進的步伐收緊貨幣政策。英鎊在
１﹒２７５０水平爭持，趨勢整固往上，下方支持１﹒２６８０、１﹒２６１０、１﹒２５５０

　
　　ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲７月減息２５個基點的機會為７５％，減息５０個基點的機
會為２５％。美匯指數回軟至９６﹒１０邊緣爭持，趨勢往下，上方阻力９７﹒１０、
９７﹒５５。
　
　　截止６月２０日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　ＥＴＦ）的黃金持倉量
為７６４﹒１噸，按日不變。金價升至每盎司１４００美元以上，創６年新高，趨勢往上，現時
金價在每盎司１４０５美元水平爭持，下方支持１３８０、１３６０、１３４０美元。
《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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