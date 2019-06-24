《金石為開－黃威》美元連番重挫，黃金好友大獲全勝

《金石為開》過去一周黃金走勢極為亮眼。在美聯儲鴿派的議息會議之後，市場鞏固了降息

預期。美債收益率繼續承壓，美元指數連續重挫，完全釋放了金價的上升動能。加上美國無人機

被伊朗擊落，中東局勢更趨緊張，市場避險情緒升溫亦助推金價。全周金價累計上漲４﹒３％，

為２０１６年４月以來最大的單周漲幅，且是連續第五周上漲。



美聯儲將聯邦基金利率目標維持在２﹒２５％－２﹒５０％，同時強調經濟前景的不確定性

增加。一如預期，ＦＯＭＣ政策聲明中刪去了「保持耐心」的措辭，鮑威爾表示美聯儲將在需要

時及時採取行動；關於聯邦基金目標利率是下降２５還是５０個基點，美聯儲官員還沒有真正參

與討論。這次會議釋放出了較為明確的鴿派信號，７月降息已經板上釘釘。



至於點陣圖傳達的信息，實際上不及預期鴿派，且明顯反映出決策者對今年剩餘時間的貨幣

政策存在巨大分歧。１７位官員中，預測２０１９年底維持當前息率和降息兩次的官員分別為８

位和７位，這導致２０１９年利率預測中位數維持不變。但市場觀點並未因此發生改變，畢竟距

離降息５０個基點只有一位官員之差。過去美聯儲和市場發生分歧的情況並不罕見，多數情況下

市場都取得了勝利。尤其是近年來美聯儲對市場的表現似乎愈發關注，受影響的程度亦在上升。



此次會議令降息預期得到鞏固。聯邦利率期貨交易狀況暗示，年內降息７５個基點的概率也

已增加至６０％以上。美元因此慘遭連續拋售，美指連續三個交易日大幅下挫，失守月內低點，

跌至９６﹒０９。黃金多頭趁機加強攻勢，成功突破了２０１６年７月以來的高位，中長線走勢

轉強。惟目前短線超買極為嚴重，周線ＲＳＩ升至７６；日線ＲＳＩ則高達８４，回吐風險增加

。在黃金當前極為強勢的狀態下，做淡顯然並不可取。在持有好倉的情況下，需密切留意短線市

況變化，若失守２１日回調低位１３８２美元則宜離場。



本周重要數據不多，主要需留意美國５月耐用品訂單環比初值、核心個人消費支出物價指數

及一季度ＧＤＰ終值，另外需關注Ｇ２０會議有關中美貿易的消息。《六福金融分析師 黃威》

