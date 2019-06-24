《陶冬天下－陶冬》歐美央行重回ＱＥ起跑線

《陶冬天下》政府與央行的舉動，主導了上周的市場情緒。中美兩國領導人相約在Ｇ２０峰

會見面，美伊於波斯灣劍拔弩張，歐洲央行行長德拉吉矢言進一步刺激措施，聯儲暫不動利率但

強烈暗示７月行動，日本銀行未出大招不過強調「靈活性」，中國科創板起步進入倒計時，英國

保守黨╱首相角逐縮減到兩人之爭。利好消息多過利淡陰影，全球股市、債市攜手上揚。美國Ｓ

＆Ｐ５００和道瓊斯指數創下歷史新高，一度美國十年期利率跌破２％關口，法國十年期踩入負

利率，德國和日本國債也深處負利率水平。美元弱勢、地緣衝突、ＥＴＦ搶入，黃金價格一舉突

破１４００整數位元。受到美國在最後一秒鐘收回對伊朗軍事行動的消息刺激，油價在星期五飆

升，布倫特原油收報每桶６５﹒２美元。得到全球央行放水和ＦａｃｅＢｏｏｋ推出天秤幣的支

援，比特幣重上１００００點。



上周歐洲央行的出手比較令市場感到意外。總裁德拉吉在ＥＣＢ論壇上給出了迄今最強烈的

表示，歐洲會見到新一輪貨幣寬鬆政策，「如果沒有經濟改善，……就需要進一步的刺激措施」

。暫時看不到歐洲經濟有任何改善的跡象，領先指標指向商業活動在未來數月進一步弱化，因此

ＥＣＢ推出新的寬鬆政策機會很高。筆者預期，１）ＥＣＢ下調儲蓄利率１０點至－０﹒５％，

２）建立銀行分級制度來減少銀行在央行儲蓄所受到負利率的過度衝擊，３）重啟資產購買計劃

，初期每月購置５０億歐元的公司債。德拉吉１０月離任，而這些措施可能９月份出台。進一步

下調負利率能否刺激經濟，筆者深表懷疑，但是從最近ＥＣＢ內部分析的結論看，重回擴張政策

已經箭在弦上了。從德拉吉最近的言論判斷，相信他想在離任之前設定寬鬆的基調，為其央行生

涯留下強烈的ＱＥ足跡，並試圖影響下一任央行行長的思維。



相對於歐洲央行，美國聯儲也強烈暗示減息進入啟動程式，不過言辭相對平衡，也沒有給市

場多少意外。公開市場委員會在聲明中刪除了「耐心」字眼，前瞻性指引的利率點陣圖顯示委員

們支援減息，七位（總共１７位）預測今年餘下時間有５０點的降息空間。主席鮑威爾在會後記

者會上認為，「降息是合適的」，不過強調聯儲的利率動作依然取決於數據。前者強烈暗示７月

３１日會議上聯儲基金利率會被調低，後者則試圖管理市場對未來的降息力度的預期。目前美國

的經濟數據在走弱，但是並沒有到令人擔憂經濟衰退的地步；不過企業信心等情緒指數就在５月

後暴跌，全球貿易不確定性嚴重影響投資氣氛。聯儲現在廣而告之的降息舉措，在筆者看來是針

對不確定性買下的保險，至於此舉會否帶出更廣泛意義上的寬鬆，則需要有實質性數據支援，套

用鮑威爾的話，貨幣當局需要見到「持續、真實的趨勢」。



Ｇ２０峰會上的中美領導人會晤當仁不讓地成為本周市場的聚焦點，會前的消息和會後的聲

明可能對市場具有巨大的影響。美國核心ＰＣＥ預計為１﹒６％，不算差；德國商業環境ＩＦＯ

預測為９７﹒２。幾個小央行的例會估計都沒有利率動作。波斯灣局勢的發展值得關注，歐盟遴

選區域官員（包括ＥＣＢ總裁）也值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

