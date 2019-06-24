【企業盈警】航天萬源（０１１８５）料中期業績虧損擴大

《經濟通通訊社２４日專訊》中國航天萬源（０１１８５）發盈警，預期截至６月３０日止

中期之虧損可能較去年同期虧損１﹒６８億元進一步擴大，主因訂單及其交付未達預期、風力發

電分部相關資產預期可能須進一步計提減值撥備及應佔合營公司的業績預期減少。（ｗｈ）

