《經濟通通訊社２４日專訊》美建集團（００３３５）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
淨溢利對比去年度淨溢利約１﹒６４億元增長超過５０％，即約２﹒４６億元，而盈利增長主因
本年度收益增加。
該集團預期於本月３０日前公布業績。（ｗｈ）
24/06/2019 07:53
【企業盈喜】美建（００３３５）料全年溢利增逾５０％
《經濟通通訊社２４日專訊》美建集團（００３３５）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
淨溢利對比去年度淨溢利約１﹒６４億元增長超過５０％，即約２﹒４６億元，而盈利增長主因
本年度收益增加。
該集團預期於本月３０日前公布業績。（ｗｈ）
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