《經濟通通訊社２４日專訊》青島控股（００４９９）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
純利將較去年度盈利約５８１﹒１萬元增加超過６０％，即約９２９﹒７６萬元。
該集團指收益及溢利預期增長主因去年度下半年訂立多份租賃協議，出租內地物業帶來收益
增加、產銷數碼化中國書法教育裝備業務帶來正面貢獻；及匯兌收益增加。
該集團預期於今日２４日公布業績。（ｗｈ）
24/06/2019 07:53
【企業盈喜】青島控股（００４９９）料全年純利增逾６０％
《經濟通通訊社２４日專訊》青島控股（００４９９）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
純利將較去年度盈利約５８１﹒１萬元增加超過６０％，即約９２９﹒７６萬元。
該集團指收益及溢利預期增長主因去年度下半年訂立多份租賃協議，出租內地物業帶來收益
增加、產銷數碼化中國書法教育裝備業務帶來正面貢獻；及匯兌收益增加。
該集團預期於今日２４日公布業績。（ｗｈ）
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