【企業盈喜】青島控股（００４９９）料全年純利增逾６０％

《經濟通通訊社２４日專訊》青島控股（００４９９）發盈喜，預期截至３月３１日止年度

純利將較去年度盈利約５８１﹒１萬元增加超過６０％，即約９２９﹒７６萬元。

該集團指收益及溢利預期增長主因去年度下半年訂立多份租賃協議，出租內地物業帶來收益

增加、產銷數碼化中國書法教育裝備業務帶來正面貢獻；及匯兌收益增加。

該集團預期於今日２４日公布業績。（ｗｈ）

