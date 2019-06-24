【企業盈警】易生活（００２２３）料全年虧損與去年度相若

《經濟通通訊社２４日專訊》易生活（００２２３）發盈警，預期截至３月３１日止年度收

益將較去年度減少約６３００萬元，而虧損與去年度虧損約１﹒２７億元相若。

該集團指收益預期顯著減少主因宏觀經濟環境欠佳對市況造成不利影響，使應收款項帳齡增

加，導致貿易可用現金亦相應下跌及在客戶收款上採取信貸風險管制，減少與回款較慢客戶進行

貿易，導致客戶數目較去年下跌。

至於續錄虧損主因其他應收款項減值撥備，惟有關減值虧損屬非現金會計處理，不會對其營

運現金流量產生影響。（ｗｈ）

