【企業盈警】中國天然氣（００９３１）料１５個月虧損顯著上升

《經濟通通訊社２４日專訊》中國天然氣（００９３１）發盈警，預期截至３月３１日止

１５個月未經審核綜合管理帳目初步審閱，預期虧損將比截至２０１７年１２月３１日止年度虧

損約１﹒２４億元顯著上升。

該集團指，估計虧損主因投資新液化天然氣項目產生初期經營虧損、應收帳款減值、來自一

名股東貸款利息開支大增及內地員工成本大幅增加。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）

