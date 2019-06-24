《經濟通通訊社２４日專訊》中國天然氣（００９３１）發盈警，預期截至３月３１日止
１５個月未經審核綜合管理帳目初步審閱，預期虧損將比截至２０１７年１２月３１日止年度虧
損約１﹒２４億元顯著上升。
該集團指，估計虧損主因投資新液化天然氣項目產生初期經營虧損、應收帳款減值、來自一
名股東貸款利息開支大增及內地員工成本大幅增加。
該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）
24/06/2019 07:56
【企業盈警】中國天然氣（００９３１）料１５個月虧損顯著上升
《經濟通通訊社２４日專訊》中國天然氣（００９３１）發盈警，預期截至３月３１日止
１５個月未經審核綜合管理帳目初步審閱，預期虧損將比截至２０１７年１２月３１日止年度虧
損約１﹒２４億元顯著上升。
該集團指，估計虧損主因投資新液化天然氣項目產生初期經營虧損、應收帳款減值、來自一
名股東貸款利息開支大增及內地員工成本大幅增加。
該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）
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