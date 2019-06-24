《經濟通通訊社２４日專訊》山東黃金（０１７８７）公布，斥資約２２﹒７２億元人民幣
，向母公司收購從事黃金租賃、貴金屬銷售及回購業務的山金金控資本管理全部股權。
該集團指，收購的公司旗下附屬經營金融期貨、貴金屬銷售、資產管理和房屋租賃等業務，
去年股東淨利潤約１﹒４８億元人民幣，而今年首季則虧損約９０８萬元人民幣。
該集團指，收購有利於完成黃金產業鏈業務延伸，減少同業競爭，並提升資產規模和盈利能
力。（ｗｈ）
24/06/2019 08:11
山東黃金（１７８７）購母公司黃金貴金屬業務，作價近２３億人幣
《經濟通通訊社２４日專訊》山東黃金（０１７８７）公布，斥資約２２﹒７２億元人民幣
，向母公司收購從事黃金租賃、貴金屬銷售及回購業務的山金金控資本管理全部股權。
該集團指，收購的公司旗下附屬經營金融期貨、貴金屬銷售、資產管理和房屋租賃等業務，
去年股東淨利潤約１﹒４８億元人民幣，而今年首季則虧損約９０８萬元人民幣。
該集團指，收購有利於完成黃金產業鏈業務延伸，減少同業競爭，並提升資產規模和盈利能
力。（ｗｈ）
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