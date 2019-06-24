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24/06/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１１億，買中移動山東黃金沽吉利舜宇

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港股周五跟隨美股造好，並以全日最高位輕微高開３１點報
２８５８１，未幾重磅股顯著獲利回吐，加上中電（００００２）罕有發盈警急挫，港股隨即反
覆回落，最多曾跌１９１點，低見２８３５９點。尾段港股繼續反覆向下，最終恆指收報
２８４７３，跌７６點或０﹒２７％，結束四連升累漲１４３２點的走勢，亦失守５０天線（約
２８４７９點）及百天線（約２８５２０點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒７４億元人民幣，較周四的１８﹒１８億人民幣，減少
７﹒４４億或４１％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動（００９４１）和山東黃金
（０１７８７）；淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）和舜宇光學科技（０２３８２）

　
＊北水轉追中移動，黃金股獲追捧＊
　
　　主板成交額１１８５﹒７４億元，較周四大增逾２１％，其中港股通成交７８﹒４億元，佔
總成交６﹒６１％。
　　中移動公布，將於本周二（２５日）在上海正式發布「５Ｇ＋計劃」，消息刺激９５７０萬
北水淨買入該股，股價升１﹒０７％，隔晚金價急漲，山東黃金獲７２５４萬北水買入，股價上
升４﹒２２％，國泰君安指，汽車製造商有利潤壓力，股價跌１﹒８％，約２﹒０３億北水沽出
吉利，同時，舜宇亦遭９７２０萬北水沽出。（ｂｎ）

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