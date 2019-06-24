《日入而息》匯豐上調港元定存利率，波司登遭沽空機構狙擊停牌

《今天重點》﹡投資者觀望習特會發展，港股升３９點，收復５０天線，但成交縮減四成

﹡滬指入富首日，收升０﹒２％，實現６連漲

﹡匯豐宣布，今日起全面調高３個月、６個月及１２個月港元新資金定存利率

，其中，匯豐尚玉客戶的３個月期定存息率由１﹒９厘升至２﹒１厘

﹡波司登遭沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ狙擊，指控公司管理層涉及貪污，並牽涉

多項市場欺詐行為，認為股份零價值，波司登股份中途停牌，公司反駁沽空

報告不實兼誤導

﹡港鐵（０００６６）主席馬時亨即將退任，他表示明白市民不滿加價，但認

為市民無謂在票價糾纏，港鐵短期內將公布「高鐵地鐵化」方案。他又坦言

，沙中線是任內污點



《即日市況》﹡靜待習特會發展，恆指全日收升３９點報２８５１３，收復５０天線



《深滬股市》﹡入富首日滬指悶升０﹒２％六連揚，外資轉流出１９億



《美元匯價》﹡聯儲將展減息周期，建議候高沽出美元；歐元最新報１﹒１３９０╱９４，

日圓最新報１０７﹒３２╱３３



《公司業績》﹡Ｆ８企業（０８３４７）全年純利倒退三成半至逾８０萬元，不派息

﹡麥迪森（０８０５７）年內虧損擴大至３﹒６９億元，不派息

﹡融太集團（０１１７２）全年少賺近８３％至２５４萬，不派末期息



《公司資訊》﹡新地（０００１６）「御半山ＩＩ期」原價加推，折實均呎１﹒６萬元

﹡ＩＤＧ（００６５０）貿易戰對集團長期影響不大，九豐上市未有明確時間

表

﹡中銀香港（０２３８８）全面取消個人綜合及一般帳戶服務費

﹡錦欣生殖（０１９５１）超購逾９８倍，一手中籤率六成半

﹡惠陶（０８２３８）遭聯交所啟動取消公司上市地位程序

﹡渣打（０２８８８）上日於倫交所回購１４３萬股，涉資逾１億元

﹡睿鋒（０８３１２）不提覆核，下月９日起取消上市

﹡維他奶（００３４５）內地消費者收入上升，利推動茶飲產品增長

﹡交行（０３３２８）獲銀保監批准發行４００億人民幣二級資本債

﹡匯聚科技（０１７２９）毛利率受累於訂單擱置，但訂單已回復貿戰前水平



《國企紅籌》﹡金茂（００８１７）交代與方興發展擔保優先票據結算交換進展

﹡珠海控股（００９０８）附屬以最多４３１萬元人民幣向關連方租用客輪

﹡華僑城（０３３６６）組合營開發合肥市城鎮化項目

﹡中糧包裝（００９０６）獲智首回購其於加多寶之約三成股權



《神州民企》﹡中集天達（００４４５）作價千萬人幣出售採購服務業務

﹡沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ狙擊波司登（０３９９８），稱一文不值

﹡騰訊（００７００）及永輝超市戰團不敵蘇寧，終止對家樂福中國戰略投資

計劃

﹡理士（００８４２）料明年起電訊電池需求加大，望參與５Ｇ建設拓鋰電



《中國要聞》﹡中電信將發布首個３﹒５ＧＨｚ５Ｇ室內小基站射頻

﹡多家Ａ股公司擱置或暫緩增持計劃，情況惹監管關注

﹡萬業企業夥中科院設集成電路裝備集團，總投資１５億

﹡社科院表示一線城市房價平穩，三四線或將進入下跌階段

﹡長三角Ｇ６０科創走廊簽合作項目，總投資逾２０００億元

﹡國家能源局長訪英，擬加快民用核能、海上風電等合作

﹡農業農村部表示５月份中國肉、蛋、水果價格漲幅較大

﹡糧食與物資儲備局與河南省政府達成戰略合作

﹡外交部表示習近平將會見多位領導人，中美為習特會做準備

﹡商務部表示中方支持對ＷＴＯ進行必要改革，堅持開放取向；中美兩國經貿

團隊正討論下一步溝通問題

﹡陳雨露稱全球經濟不確定性增加，Ｇ２０需加強政策協調

﹡北京市市長表示提升北京醫藥健康產業競爭力

﹡上海人社局表示養老保險費率降低，但發放待遇不會減少

﹡上海市成立推進國際金融中心建設領導小組

﹡上海副市長陳寅料今年上海減稅降費逾１８００億元人民幣；上海陳寅稱逐

步擴大融資擔保基金規模至１００億元人民幣；逐步擴大融資擔保基金規模

至１００億人幣；上海今年企業電價降幅達１０％

﹡長三角三省一市高院建數據共享平台促跨域立案

﹡內地７月１日起降雙程證及護照收費，料減支出２０億

﹡聯邦快遞拒寄送華為包裹，恐被華列入不可靠實體清單；聯邦快遞送華為設

備再失誤，外交部表示政府是始作俑者

﹡華為表示公司智能手機於西歐銷量「過去幾天」見回升

﹡人民日報海外版表示中國應對貿戰的底氣愈來愈足

﹡外交部表示習近平將出席Ｇ２０領導人第十四次峰會

﹡美國零售組織表示再對華加徵關稅美國將多支出百億美元

﹡包銀消費金融公司首次增資，包商銀行持股逾４４％

﹡科創板新股申購臨近，券商技術系統準備就緒

﹡人行不開展逆回購操作，零投放零回籠

﹡上海互金協會表示無同意任何網絡信貸信息中介機構業務退出轉型方案

﹡上海人社局表示養老保險費率降低，但發放待遇不會減少

﹡萬業企業夥中科院設集成電路裝備集團，總投資１５億

﹡華誼騰訊娛樂表示貿易戰有不確定性，審慎投資電影項目

﹡工信部稱已廢止電池供應商建議清單，外企有望入市

﹡上海首四個月小微企業普惠性減稅近３４億元人民幣

﹡農業農村部表示開展農鄉村治理試點文件將很快印發

﹡國務院表示鄒加怡任貨幣政策委員會委員，劉偉不再擔任

﹡內地已有２６省區解除非洲豬瘟封鎖，生豬調運漸恢復



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０７７９﹒４５點



《其他消息》﹡投資推廣署傅仲森出訪歐洲五天，宣傳香港營商優勢

﹡政府集思會評估情況，未來會與年輕人保持接觸

﹡馬時亨批禮頓不合作，寄語下任管理層未來忌多線齊建；兩鐵合併及高鐵通

車難忘，「沙中線係污點」；市民無謂在票價糾纏，短期內將公布「高鐵地

鐵化」方案

﹡陳健波稱財會下月加會３７小時，人工島撥款料列尾項

﹡香港郵政拓「ＥＰＳ長者提款易」服務至全線郵政局

﹡陳茂波周四赴日出席Ｇ２０領導人峰會

﹡任志剛稱時刻警惕有投機者興波作浪，籲金融界團結應對金融形勢

﹡調查指去年僱員平均受訓時數下降，僱主重視新科技程度升；調查發現運輸

物流業培訓開支比例較高

﹡美聯表示十大屋苑連續五個周末錄單位數成交

﹡深股通額度全日流走１０﹒２８億元，外資結束五日流入；滬股通額度全日

流走６﹒２億元，陸股通淨賣出逾１９億

﹡報道指證監會將與內地監管部門簽署合作備忘錄，以規範審計



《移交逃犯》﹡政府總部今日重開

﹡立法會綜合大樓公眾服務今早逐步恢復

﹡外交部表示中方不會也不允許在Ｇ２０峰會討論香港問題

﹡伊院表示按現有處理投訴機制跟進不當處理病人資料事件

﹡全港反送中聯席再促政府回應訴求，周五將再舉行集會

﹡張超雄批警方建制以抹黑手段激起鬥爭，憂最終成冷戰

﹡逾百市民響應網上號召，堵塞灣仔稅務大樓大堂

﹡鍾國斌建議張建宗可代林鄭月娥宣布撤回修例

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