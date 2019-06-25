《油金掠影》原油需求存憂油價漲跌互現，美國實施新制裁金價漲

《經濟通通訊社２５日專訊》市場對美國和伊朗可能爆發衝突的擔憂有所緩解，不過對原油

需求下滑的擔憂再度浮現，油價周一（２４日）漲跌互現。

布蘭特８月原油期貨跌０﹒３４美元或０﹒５％，收報每桶６４﹒８６美元。紐約８月原油

期貨漲０﹒４７美元或０﹒８％，收報每桶５７﹒９美元。

上周布蘭特原油漲５％，紐約原油攀升１０％，主要因為伊朗在海灣上空擊落一架美國無人

機，加劇兩國的緊張局勢。今年５至６月兩艘油輪在阿曼灣遇襲，美國指責是伊朗所為，但伊朗

否認與任何襲擊事件有牽連。

美國總統特朗普周一對伊朗實施新的制裁，並指將針對伊朗最高領導人哈梅尼，然而在無人

機被擊落後，特朗普上周五（２１日）在最後一刻取消對伊朗的報復性攻擊，限制油價漲幅。

中美兩國在２０國集團峰會（Ｇ２０）期間，將舉行中美貿易磋商，而市場認為能夠取得進

展的希望正在消退，投資者正在等待兩國元首會晤。

達拉斯聯邦儲備銀行周一公布的疲弱製造業數據，加劇市場對原油需求下滑的擔憂。

俄羅斯能源部長諾瓦克周一表示，國際間在原油生產方面的合作扶助穩定油市，而且比以往

任何時候都更為重要。



＊ＳＰＤＲ持金量創２００８年來最大單日升幅＊



美元下跌，加上美國總統特朗普宣布對伊朗實施新制裁，提振黃金避險買盤，金價周一大漲

逾１％至近六年高位。

現貨金漲１﹒２％，報１４１５﹒１６美元，曾高見１４１６﹒８４美元，是自２０１３年

８月底以來最高，勢將連續第五個交易日上漲。美國期金收高１﹒３％，報１４１８﹒２美元。

金價本月已大漲逾８％，過去一周更漲約７５美元。

市場聚焦Ｇ２０峰會情況，預計中美元首將在峰會間隙會晤，亦可能是推動兩國貿易談判重

回軌道、解決貿易戰的關鍵。

美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）上周五表示，投機商於上周提升了對ＣＯＭＥＸ黃金

的看多頭寸。

全球最大黃金上市交易基金ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ持金量上周五大漲４﹒６％，

是自２００８年９月以來最大單日百分比漲幅。

其他貴金屬方面，現貨白銀漲０﹒４％，報１５﹒４１美元。鉑金揚０﹒７％，報

８１１﹒３６美元。鈀金漲２﹒６％，報１５３９﹒５１美元。（ａｌ）

