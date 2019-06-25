《經濟通通訊社２５日專訊》繼上周錄得４個月以來最大單周跌幅後，美元周一（２４日）
走勢仍然偏弱，交易商仍對中美在本周２０國集團（Ｇ２０）峰會期間的貿易談判前景持謹慎態
度。
美元指數上周下跌１﹒４％，創下自２月中旬以來最大單周跌幅，周一再跌０﹒１％至
９６﹒１１。
歐元延續上周上漲１﹒４％的走勢，再升約０﹒１％至１﹒１３７４美元，創３月２２日以
來最高。美元兌日圓升０﹒１％，報１０７﹒４１日圓。（ｍｎ）
25/06/2019 07:50
《匯市走勢》Ｇ２０峰會前夕，美元未擺跌勢
《經濟通通訊社２５日專訊》繼上周錄得４個月以來最大單周跌幅後，美元周一（２４日）
走勢仍然偏弱，交易商仍對中美在本周２０國集團（Ｇ２０）峰會期間的貿易談判前景持謹慎態
度。
美元指數上周下跌１﹒４％，創下自２月中旬以來最大單周跌幅，周一再跌０﹒１％至
９６﹒１１。
歐元延續上周上漲１﹒４％的走勢，再升約０﹒１％至１﹒１３７４美元，創３月２２日以
來最高。美元兌日圓升０﹒１％，報１０７﹒４１日圓。（ｍｎ）
|樓市「胡」言24/06/2019
御半山II– 開價分析 – 用傳統按保最好
|興證快訊24/06/2019
港股反彈
|FOCUS24/06/2019
【FOCUS】超級電腦再築戰線 「貿戰晴雨表」不樂觀
|生財有道24/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港股「七翻身」機會大
|國際動態24/06/2019
美推中東和平方案 經濟掛帥離地
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】想贏到盡？小心輸掉整個香港！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰