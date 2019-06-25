《匯市走勢》Ｇ２０峰會前夕，美元未擺跌勢

《經濟通通訊社２５日專訊》繼上周錄得４個月以來最大單周跌幅後，美元周一（２４日）

走勢仍然偏弱，交易商仍對中美在本周２０國集團（Ｇ２０）峰會期間的貿易談判前景持謹慎態

度。

美元指數上周下跌１﹒４％，創下自２月中旬以來最大單周跌幅，周一再跌０﹒１％至

９６﹒１１。

歐元延續上周上漲１﹒４％的走勢，再升約０﹒１％至１﹒１３７４美元，創３月２２日以

來最高。美元兌日圓升０﹒１％，報１０７﹒４１日圓。（ｍｎ）

