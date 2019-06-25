《盤前攻略》Ｇ２０國峰會舉行在即，料今早大市或低開不足百點

《經濟通通訊社２５日專訊》Ｇ２０峰會前夕投資者持觀望態度，隔晚（２４日）美股表現

靠穩，中國商務部副部長王受文會前表示，特朗普非常重視中美經貿合作，而他本人亦希望兩國

可以就貿易分歧進行溝通。個股方面，消費股現沽壓，家德寶跌近１﹒９％，耐克跌近

１﹒５％；資金轉追化工及機械類股分，陶氏化學升２﹒５％，聯合技術升１﹒１％。最終道指

收報２６７２７點，升８點或０﹒０３％。納指收報８００５點，跌２６點或０﹒３２％。標指

收報２９４５點，跌５點或０﹒１７％。



＊夜期低水９８點，ＡＤＲ普遍下挫＊



港股夜期收報２８４１５點，跌８點，低水９８點。

港股ＡＤＲ比例指數跌１８６點，報２８３２６點。預託證券普遍下挫，騰訊跌

０﹒９１％，折合港元報３５５﹒８元。匯控跌０﹒３５％，折合港元報６４﹒１３元。中移動

跌０﹒２７％，折合港元報７０﹒２６。友邦跌０﹒４％，折合港元報８２﹒５２元。長和跌０

﹒５３％，折合港元報７６﹒２９。中行跌０﹒２８％，折合港元報３﹒２６元。國壽跌

０﹒０５％，折合港元報１９﹒３５元。中海油跌０﹒８２％，折合港元報１３﹒３５元。中石

化跌０﹒５４％，折合港元報５﹒２９元。中聯通跌０﹒５３％，折合港元報８﹒４６元。



＊料Ｇ２０國峰會後，大市始明朗化＊



全球投資者關注Ｇ２０國峰會中，究竟中美兩國元首就貿易問題如何解決紛爭，隔晚美股表

現靠穩，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２８４０５點，跌７點或０﹒０２％，預

料今早港股或輕微低開不足百點，並於２８３００至２８５００之間窄幅上落，待峰會明朗化之

後才可決定大市方向，建議投資者目前可選擇空倉靜觀其變。（ｕｌ）

