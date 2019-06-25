《凱文隨筆－凱文》美軍「中東之行」敗興而回

《凱文隨筆－凱文》伊朗日前終於走出了第一步，擊落美國無人偵察機，向美方「求戰」。

出人意表地，美方的回應竟然是「克制」；特朗普事後解釋道，反擊行動本已就緒，但那將奪走

１５０條人命，他不喜歡這樣，因為情理難容。



但回想２０１７年４月，習近平主席訪問美國，與特朗普在佛羅里達州的海湖莊園共進晚餐

期間，特朗普在席間向習主席透露美國剛剛向敘利亞發動導彈轟炸，那次行動不知死了多少人。



時間再向前推移一年的８月，即特朗普已當選總統，但仍未正式就任，他會晤了一群外交專

家，其中一人事後透露，特朗普三次問到：「既然我們有核武，為何我們不能用它」。明顯地，

他當時已檢視自己任內所能掌控的、地球上最滅絕人寰的武器。他提出的問題也反映了核武在他

眼中並非只作威嚇之用，必要時就得派上用場。



美國在偵察機被擊落後不斷向伊朗喊話，表示美國不想打仗、願意談判，連最鷹派的國務卿

蓬佩奧，與國家安全顧問博爾頓都相繼立場軟化；然而，特朗普又簽署了所謂更嚴苛的指令，制

裁對象是伊朗最高領袖哈梅內伊，以及八名軍方將領，那就跟「願意談判」的意願互相矛盾了；

美國財長姆欽幫腔道，新一輪制裁非常重要，將會凍結數以十億美元計的伊朗資產。



但伊朗外長札里夫去年出席慕尼黑國際安全會議後在一個座談會上談到，美國當時對伊朗的

制裁，是連居住在紐約市的伊朗人，打算匯款回國救濟受洪水影響的災民也無法辦到。故此，所

謂新一輪制裁，應該只是孩童的意氣之爭罷了。



外交專家透露，伊朗絕不是省油的燈，她在中東、中亞、亞洲都有極多盟友，戰火一旦燃起

，會獲得不少國際支持，這意味真有可能形成世界大戰；難怪日本首相安倍晉三較早前也抵達伊

朗，場景令人一新耳目，鮮有聽聞日本領導人訪問伊朗，背後動機不言而喻，應是嚮應大哥的要

求，為化解美伊糾紛而來。



軍事專家也表示，伊朗的軍事實力不可小覷，儘管未能與美國匹敵，但如果是誓死一戰的話

，絕對能夠對美國與其盟友帶來災難；儘管伊朗已在奧巴馬年代簽署多方協議放棄核武，但專家

指她仍存有核廢料，只要將核廢料裝在導彈上，所到之地都會成為無人敢住的國度了。伊朗也警

告，任何國家允許美國在該國向伊朗發動戰爭，就等同參戰。



衡量種種因素，美軍這次「中東之行」，應該敗興而歸。否則一場大規模戰爭就擺在眼前了

。如果特朗普有深思他早前跟前美國總統卡達（Ｊｉｍｍｙ Ｃａｒｔｅｒ）的一通電話內容，

那問題就不難解決了。



９４歲的卡達在家鄉浸信會教會的主日學講座透露，特朗普來電，對中國超越美國深感憂慮

，卡達表示他完全不擔心這些事。他跟特朗普解釋，美國自１９７９年以來到處點火生事，中國

在這些年卻埋頭基建與睦鄰，其成功的關鍵是和平的外交政策。他毫不諱言美國在這些年轟炸或

侵掠數十個國家，在二戰之後幾乎支持所有的右翼獨裁政權、顛覆別國政權、干預人家選舉等。



他周日又在同一主日學上對特朗普的「克制」予以稱許，他說美國理應是個「基督徒」的國

家，但卻成為了地球上最好戰的國家，他指過去這些日子美國所參與的戰爭都是不必要的，和平

才是正道。卡達是實至名歸的諾貝爾和平獎得主，當年拯救駐伊朗美國使館人質失敗，而被視為

一個弱勢總統，甚或被嘲笑為「花生總統」（他家族經營花生種植），人間正途真是滄桑。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取

得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

